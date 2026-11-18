W środę, 18 listopada, w niektórych obwodach spodziewane są ulewne deszcze i mokry śnieg, a także porywisty wiatr. Opady mogą miejscami spowodować podniesienie się poziomu wody w rzekach.

W obwodzie kijowskim i w stolicy spodziewana jest pochmurna pogoda z opadami deszczu. Wiatr będzie południowy, o prędkości 7–12 metrów na sekundę.

W nocy w obwodzie temperatura wynosiła od 2 do 7°C, a w ciągu dnia wyniesie od 8 do 13°C.

W Kijowie w nocy temperatura wynosiła od 3 do 5°C, a w ciągu dnia termometry wskażą od 10 do 12°C.

Pogodę na Ukrainie będzie determinował front atmosferyczny.

„Umiarkowane, w Karpatach i na Zakarpaciu w nocy obfite deszcze, w Karpatach z mokrym śniegiem; w większości południowych obwodów w nocy bez znaczących opadów.

Wiatr przeważnie południowy, 7–12 m/s, w Karpatach, w ciągu dnia oraz na wschodzie i południowym wschodzie kraju porywy 15–20 m/s” – czytamy w komunikacie.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie 8–13°, a w północno-wschodniej części 5–10°.

W nocy z 17 na 18 listopada oraz w ciągu doby poziom wody w rzekach Zakarpacia wzrośnie o 0,8–1,8 metra. Na rzece Tisa, na odcinku od Wielkiego Bychkowa do Wyłoka, poziom wody podniesie się o 1,5–2,5 metra. W większości przypadków woda pozostanie w korytach, więc nie ma zagrożenia.

W dolnym biegu rzeki Borzhawa poziom wody może wzrosnąć do 3,5 metra. Tutaj woda wyla się na równinę zalewową. Jest to nisko położony obszar przy rzece, który ulega zalaniu podczas podnoszenia się poziomu wody. Na rzece Latoryca w Mukaczewie woda zaczyna wylewać na równinę zalewową między wałami. Dla tych rzek ogłoszono pierwszy poziom zagrożenia — żółty.

Tam, gdzie wystąpią silne ulewy, woda deszczowa będzie spływać ze zboczy. Na małych rzekach i strumieniach poziom wody może szybko wzrosnąć o 0,5–1 metra. Z tego powodu możliwe jest zalanie nisko położonych terenów.

W nocy w Zakarpaciu padały obfite deszcze, a w Karpatach — znaczne ilości mokrego śniegu. Porywy wiatru osiągały tam prędkość 15–20 metrów na sekundę.

W ciągu dnia porywy wiatru o prędkości do 15–20 metrów na sekundę spodziewane są na wschodzie kraju, w obwodach chersońskim, zaporoskim i dniepropetrowskim oraz na Krymie. W związku z tymi zjawiskami pogodowymi ogłoszono pierwszy poziom zagrożenia – żółty.

Takie warunki mogą utrudnić pracę przedsiębiorstw energetycznych, budowlanych i komunalnych, a także ruch drogowy.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

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