Ukenergo ustaliło harmonogramy przerw w dostawach prądu na 27 października

We wtorek, 27 października, w niektórych obwodach Ukrainy wprowadzone zostaną przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.

Od godz. 06:00 do 23:59 będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy dla przedsiębiorstw przemysłowych, a także harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii dla wszystkich kategorii odbiorców w zakresie od 1,5 do 2,5 serii.

W Ukenergo zaznaczono, że sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom w zależności od ostrzałów, i wezwano do śledzenia aktualizacji na oficjalnych stronach operatorów systemów dystrybucji oraz do oszczędnego zużywania energii elektrycznej, gdy jest ona dostępna.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i przygranicznych. 26 października odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim.

Rankiem 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Odcięcie prądu dotknęło dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które wprowadzono na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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