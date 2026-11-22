Według stanu na wieczór 22 listopada, ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym, awaryjne odcięcia prądu mają obecnie miejsce w pięciu obwodach — dniepropetrowskim, charkowskim, poltawskim, zaporoskim i sumskim. Rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego uszkodzono sprzęt, co wpłynęło na stabilność dostaw energii elektrycznej w regionie.

Brygady awaryjno-naprawcze rozpoczną likwidację skutków ostrzału w obwodzie dniepropetrowskim, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

Jednocześnie w obwodzie odeskim pracownicy energetyczni w trybie całodobowym kontynuują odbudowę głównych sieci energetycznych, które uległy znacznym zniszczeniom w wyniku poprzednich rosyjskich ataków. Prace naprawcze wymagają skomplikowanych rozwiązań technicznych i znacznych wysiłków, aby jak najszybciej przywrócić stabilne dostawy energii elektrycznej do Odessy i okolicznych obszarów.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim i Kamiańskim w obwodzie dniepropetrowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się uderzenia uszkodziły obiekty kluczowe dla dostaw energii elektrycznej.

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