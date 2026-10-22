Ukenergo wprowadziło harmonogramy przerw w dostawach prądu na 23 października

Jutro, 23 października, w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

W godzinach od 06:00 do 23:59 będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu, a także harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii dla wszystkich kategorii odbiorców w zakresie od jednej do dwóch tur. Przyczyną wprowadzenia tych środków są skutki masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

„Uwaga! W wyniku rosyjskich ostrzałów sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom. Prosimy śledzić komunikaty i harmonogramy przerw w dostawach na oficjalnych stronach operatorów systemów dystrybucji (oblenergo) w Państwa regionie” – podkreślono w „Ukrenergo” i wezwano do oszczędnego zużycia energii elektrycznej.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

Według stanu na poranek 22 października w wyniku rosyjskich ostrzałów odnotowano przerwy w dostawach prądu do odbiorców w sześciu obwodach Ukrainy. W niektórych regionach obowiązują również harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej, obejmujące do dwóch tur.

Rosyjskie drony uszkodziły obiekty energetyczne w obwodzie chmielnickim.

Czytaj nas na