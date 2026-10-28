Ukenergo wprowadziło godzinowe przerwy w dostawach prądu na 29 października

W czwartek, 29 października, w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały środki ograniczające zużycie energii elektrycznej w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.

Zgodnie z zarządzeniem operatora systemu, w godzinach od 06:00 do 23:59 będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy dla przedsiębiorstw przemysłowych, a także harmonogramy godzinowych przerw w dostawach dla wszystkich kategorii odbiorców w zakresie od 1,5 do 2,5 kolejki.

Przedsiębiorstwo energetyczne apeluje do obywateli o oszczędne korzystanie z energii elektrycznej w godzinach jej dostępności oraz o śledzenie aktualizacji harmonogramów na oficjalnych stronach regionalnych operatorów systemów dystrybucji.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

Miasto Konotop w obwodzie sumskim już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach. Część sprzętu energetycznego została zniszczona, a zapasy oleju napędowego do generatorów mogą wystarczyć jedynie do 29 października. Miasto potrzebuje co najmniej 40 ton oleju napędowego, aby utrzymać działanie obiektów o krytycznym znaczeniu.

Na dzień 28 października część odbiorców w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim pozostaje bez prądu. Przyczyną są działania wojenne oraz rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie w domach i na przedsiębiorstwach.

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