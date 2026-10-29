Ukrzaliznyca zrewiduje protokoły bezpieczeństwa po zamachu na dworzec w Dnieprze

Spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” planuje szczegółowy przegląd własnych protokołów bezpieczeństwa po uderzeniu rosyjskiego drona w peron dworca kolejowego w Dnieprze. Celem przeglądu jest określenie środków mających na celu przyspieszenie reakcji na zagrożenia podczas alarmów powietrznych oraz zapewnienie obowiązkowej ewakuacji pasażerów do bezpiecznych miejsc.

W spółce zaznaczono, że przed uderzeniem na dworcu i stacjach uruchomiono system ostrzegania o alarmie, a wraz ze zbliżaniem się bezzałogowego statku powietrznego dodatkowo poinformowano o podwyższonym zagrożeniu. W pociągu elektrycznym jadącym do Zaporoża ogłoszono ewakuację na 10 minut przed uderzeniem. Asystent maszynisty przeszedł przez każdy wagon, wzywając pasażerów do opuszczenia peronu i oddalenia się o co najmniej 200 metrów. Załoga lokomotywy ewakuowała się z wyprzedzeniem.

Pomimo podjętych środków w momencie uderzenia w pobliżu pociągu przebywało wiele osób, co doprowadziło do znacznej liczby ofiar śmiertelnych i rannych. Przewoźnik wezwał pasażerów do odpowiedzialnego traktowania sygnałów alarmu powietrznego i dbania o własne bezpieczeństwo.

Źródło: biuro prasowe SA „Ukrzaliznytsia”.

Przypomnijmy, że 29 października okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze. W wyniku ataku zginęło 14 cywilów, a ponad 10 zostało rannych, z czego wielu znajduje się w stanie krytycznym.

„Ukrzaliznytsia” doprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według danych przedsiębiorstwa na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po stwierdzeniu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

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