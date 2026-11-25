Pasażerowie nie mogą kupić biletów na szereg pociągów, których odjazd zaplanowano na 13 grudnia. W szczególności użytkownicy mediów społecznościowych informują o braku biletów na niektóre połączenia i skarżą się na ograniczoną liczbę dostępnych pociągów.

Przedstawiciele firmy wyjaśnili, że sprzedaż biletów na 13 grudnia i kolejne daty będzie uruchamiana stopniowo w ciągu tego i następnego tygodnia. Powodem jest aktualizacja rozkładu jazdy szeregu pociągów w ramach przejścia na rozkład na lata 2026–2027, który wchodzi w życie właśnie 13 grudnia.

Po zakończeniu niezbędnych korekt rozkładu jazdy bilety będą stopniowo pojawiać się w sprzedaży. Dlatego ich obecny brak niekoniecznie oznacza odwołanie połączeń.

Na ile dni przed odjazdem rozpoczyna się sprzedaż biletów

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej „Ukrzaliznyci”, w czasie stanu wojennego bilety na większość pociągów trafiają do sprzedaży na 20 dni przed odjazdem o godz. 8:00.

W przypadku pociągów do Polski i w przeciwnym kierunku sprzedaż rozpoczyna się 20 dni przed odjazdem o godz. 9:00.

Jednocześnie czasami sprzedaż może zostać tymczasowo wstrzymana z powodu korekty rozkładu jazdy. Ponadto, w związku z pełną inwazją Rosji, kolejowcy są zmuszeni do szybkiego podejmowania decyzji dotyczących możliwości kursowania pociągów. Dlatego na niektórych trasach bilety pojawiają się dopiero na 10 dni przed odjazdem.

Informacja ta pochodzi z odpowiedzi „Ukrzaliznyci” opublikowanej w serwisie Threads.

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