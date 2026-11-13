Ukrzaliznytsia zaprezentowała makietę wagonu z przedziałami nowej generacji

Na Południowym Dworcu w Kijowie ustawiono makietę przedziału nowej generacji w naturalnej wielkości, aby pasażerowie mogli ocenić jego wygodę, zapoznać się z przyszłym wyglądem i zaproponować własne zmiany.

„Ukrzaliznytsia” zaprezentowała projekt wagonów pasażerskich, które mają kursować po kraju przez najbliższe 50 lat. Makietę przyszłego przedziału można obejrzeć na Południowym Dworcu w stolicy.

Przedstawiciele firmy poinformowali, że w maju 2026 roku ogłoszono stopniowe przechodzenie na zamawianie wagonów nowej generacji. W latach 2025–2026 „Ukrzaliznytsia” zawarła już umowy na produkcję 15 takich wagonów. Pierwsze z nich planuje się włączyć do taboru przewoźnika pod koniec 2027 roku.

Nowe przedziały będą miały szereg zmian konstrukcyjnych w porównaniu z obecnymi. W szczególności długość miejsca do spania zostanie zwiększona do 2,2 metra. Górna półka zostanie wyposażona w wygodniejszą konstrukcję z tak zwanym dynamicznym stolikiem.

W przedziałach przewidziano również więcej miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej i obuwia. W wagonach zainstalowany zostanie wydłużony stół jadalny bez ostrych kątów oraz zmodernizowany zostanie system oświetlenia.

Przewoźnik zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia makiety przedziału na Dworcu Południowym w Kijowie oraz do dzielenia się uwagami i propozycjami dotyczącymi przyszłego projektu.

Firma obiecała również nagrodzić autorów trzech najciekawszych pomysłów ekskluzywnymi nagrodami.

Opinie pasażerów zostaną uwzględnione podczas dalszego udoskonalania konstrukcji wagonów. Pozwoli to na wprowadzenie niezbędnych zmian jeszcze przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.

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Informuje o tym służba prasowa przewoźnika.

Przypomnijmy, że „Ukrzaliznytsia” uruchamia nową trasę kolejową do Polski, która po raz pierwszy połączy Żytomierz i Łuck z Chełmem.

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