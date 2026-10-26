Ukrzaliznytsia poinformowała o opóźnieniach pociągów podmiejskich oraz o tymczasowych zmianach w rozkładach jazdy

W wielu obwodach Ukrainy odnotowano liczne opóźnienia pociągów podmiejskich i regionalnych, z których największe wynosiło rano 2 godziny i 57 minut.

W szczególności znaczne odchylenie od rozkładu jazdy odnotowano na trasie nr 6583 Synelnykove-1 – Zaporoże-2. W obwodach kijowskim i czernihowskim, ze względów bezpieczeństwa, opóźniono kurs nr 892/891 Fastów-1 – Sławutycz (do 1 godziny 30 minut na stacji Nieżyn), a także pociągi nr 6906 Kijów-Pasażerski (Północna) – Nizhyn, nr 6304 Czernihów – Nizhyn oraz nr 6303 Nizhyn – Czernihów, które również zatrzymywały się na stacjach Lipiv Rig i Anisów. Ponadto przewoźnik kolejowy ogłosił tymczasowe odwołanie postojów na niektórych trasach w obwodach charkowskim i połtawskim.

Inne opóźnienia, o których poinformowała Ukrzaliznytsia:

nr 6574 Dyakowe – Solotwyno-1 – 60 minut;

nr 864/863 Zaporoże-1 – Dniepr-Główny – 57 minut;

nr 6413 Pomichna – Odessa-Główna – 48 minut;

nr 6206/6014 Koziatyn-1 – Kijów-Pasażerski (Podmiejski) – 45 minut;

nr 6003 Hrebinka – Kijów-Wołyński – czas opóźnienia nie został podany;

nr 6451 Konotop-Pasażerski – Nizhyn – 12 minut;

nr 6308 Żmerynka-Pasażerska – Koziatyn-1 – 35 minut;

nr 6277 Pawłograd-1 – Dniepr-Główny – 34 minuty;

nr 862/861 Dniepr-Główny – Zaporoże-1 – 30 minut;

nr 6255 Wapniarka – Odessa-Główna – 28 minut;

nr 6173 Samar-Dniprowski – Dniepr-Główny – 26 minut;

nr 6702/6701 Kijów-Pasażerski (Północna) – Mironówka – 25 minut;

nr 6273 Pomichna – Podilsk – 25 minut;

nr 6018 Post Spisania – Dniepr-Główny – 24 minuty;

nr 6404 Odessa-Główna – Martynivska – 24 minuty;

nr 6015 Dniepr-Główny – Piatychatki-Pasażerska – 22 minuty;

nr 6292/6293 Koziatyn-1 – Żaszkiw – 16 minut;

nr 6804 Kijów-Pasażerski (Północna) – Hrebinka – 11 minut;

nr 6811 Charków-Lewada – Czugujów – 9 minut;

nr 6093 Zdolbunów-Pasażerski – Lwów-Główny – 8 minut;

nr 6854 Sławutycz – Czernihów – 8 minut.

Osobno przewoźnik poinformował o tymczasowych wstrzymaniach ruchu ze względów bezpieczeństwa. W szczególności na stacji Wilniansk zatrzymano pociąg nr 6547 Synelnykove-1 – Zaporoże-2. Poinformowano również o opóźnieniu pociągu nr 6809 Grebinka – Kijów-Wołyński na stacji Perejasławska.

Na stacji Popilnia tymczasowo zatrzymano pociąg nr 6206/6014 Koziatyn-1 – Kijów-Pasażerski.

Źródło: „Ukrzaliznytsia”.

Pasażerowie „Ukrzaliznyci” mogą złożyć wniosek o zwrot biletów z wypłatą pełnej wartości dokumentów przewozowych w przypadku spóźnienia się pasażera na przesiadkę z powodu opóźnienia pociągu.

Ukrzaliznytsia wyjaśniła, jak powinni postępować pasażerowie w przypadku alarmu lotniczego.

Ukrzaliznyca zezwoliła na zamawianie książek wraz z biletami.

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