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Ukrzaliznyca uruchamia nową trasę do Polski przez Żytomierz i Łuck

UA NEWS 11 listopada 2026 18:24
Ukrzaliznyca uruchamia nową trasę do Polski przez Żytomierz i Łuck

„Ukrzaliznytsia” uruchamia nową trasę kolejową do Polski, która po raz pierwszy połączy Żytomierz i Łuck z Chełmem. 

Sprzedaż biletów na pociąg nr 123/124 na trasie Kijów – Chełm rozpoczęła się 11 listopada, a pierwszy przejazd zaplanowano na 20 listopada. Informację tę podaje serwis „RBC-Ukraina”, powołując się na „Ukrzaliznytsię”. Pociąg będzie kursował co drugi dzień, zatrzymując się w Żytomierzu i Łucku, a w polskim mieście pasażerowie będą mogli wygodnie przesiąść się na pociągi do Warszawy, Lublina i Poznania.

Źródło: „Ukrzaliznytsia”.

Spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” uzupełniła swój tabor o sześć nowych wagonów pasażerskich produkcji ukraińskiej, które będą kursować w składzie pociągu na trasie Charków – Przemyśl.

Ukrzaliznytsia zmieniła rozkład jazdy części pociągów podmiejskich.

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