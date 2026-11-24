„Ukrzaliznytsia” traci co miesiąc około 1,5 tysiąca pracowników, a łączna liczba wolnych stanowisk w przedsiębiorstwie przekroczyła już 49 tysięcy. Pomimo podwyżek wynagrodzeń przewoźnik nadal boryka się z kryzysem kadrowym i ryzykiem redukcji kolejnych tysięcy etatów.

Wśród głównych przyczyn odejść wymienia się niekonkurencyjny poziom wynagrodzeń oraz trudne warunki pracy.

Odpowiednie dane zawarto w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwa Odbudowy, Infrastruktury i Transportu Ukrainy w sprawie zmiany współczynników do taryf za przewozy towarowe.

W 2026 roku w Ukrainie podniesiono taryfy za przewozy kolejowe. W okresie od sierpnia do września przyniosło to „Ukrzaliznicy” dodatkowe 2,3 mld hrywien bez VAT, choć spółka liczyła na 3,4 mld hrywien.

Uzyskane środki przeznaczono na podwyżki wynagrodzeń pracowników kolei. Od 1 września spółka podniosła stawki godzinowe oraz wynagrodzenia podstawowe wszystkich pracowników, z wyjątkiem kadry kierowniczej aparatu zarządzającego, oddziałów regionalnych i filii.

Jednocześnie od 1 października „Ukrzaliznytsia” rozpoczęła redukcję kosztów osobowych. Działania oszczędnościowe objęły głównie pracowników aparatu zarządzającego oraz personel administracyjny.

Przyczynami wprowadzenia środków oszczędnościowych były spadek wolumenu przewozów oraz dodatkowe wydatki wynikające z rosyjskich ataków. Przedsiębiorstwo jest zmuszone przeznaczać środki na odbudowę uszkodzonej infrastruktury i taboru, instalację mobilnych schronów oraz wdrażanie dodatkowych środków bezpieczeństwa.

„Wprowadzenie rygorystycznych środków oszczędnościowych wiąże się z gwałtownym spadkiem wolumenu przewozów, dodatkowymi potrzebami w zakresie znacznego finansowania spowodowanymi ciągłymi ostrzałami wroga oraz unieruchomieniem taboru i uszkodzeniami infrastruktury”, – czytamy w uzasadnieniu.

W przypadku dalszego pogorszenia się sytuacji finansowej „Ukrzaliznyca” może zredukować zatrudnienie o kolejne około 8 tys. etatów. Jednocześnie spółka nadal potrzebuje środków na remont infrastruktury kolejowej i taboru, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz spłatę zobowiązań dłużnych. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w dokumencie już na początku 2027 roku deficyt środków „Ukrzaliznyci” może osiągnąć poziom krytyczny.

Informację tę podano z powołaniem się na Ministerstwo Finansów.

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