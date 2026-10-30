Rada Najwyższa rozszerzyła możliwości pozyskiwania i wykorzystywania pomocy humanitarnej przez „Ukrzaliznyczę”. Od tej pory przedsiębiorstwo będzie mogło pozyskiwać wsparcie międzynarodowe nie tylko na potrzeby przewozów pasażerskich i towarowych, ale także na remonty torów kolejowych i ochronę infrastruktury.

Nowe możliwości mają objąć szerszy zakres potrzeb branży kolejowej, w szczególności zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania transportu oraz ochronę obiektów infrastruktury kolejowej.

Odpowiedni projekt ustawy nr 15102 został przyjęty przez parlament 29 października w drugim czytaniu i w całości.

Na co będzie można przeznaczyć pomoc

Ustawa przewiduje, że spółka akcyjna zajmująca się transportem kolejowym ogólnodostępnym będzie mogła otrzymywać pomoc humanitarną na następujące potrzeby:

przewozy pasażerskie i towarowe;

naprawa i konserwacja torów kolejowych;

ochrona obiektów infrastruktury krytycznej;

zapewnienie bezpieczeństwa i zarządzanie ruchem pociągów.

Chodzi w szczególności o możliwość otrzymywania lokomotyw, sprzętu, części zamiennych, środków technicznych oraz materiałów niezbędnych do odbudowy infrastruktury.

„Ustanowienie w przepisach, że spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” jest odbiorcą i nabywcą takiej pomocy, tworzy podstawę prawną do pozyskiwania odpowiednich zasobów na potrzeby branży” – zaznaczył Shemaev.

Według niego kolejnym etapem powinno być wdrożenie mechanizmów przekazywania, ewidencjonowania, dystrybucji i wykorzystania pomocy. Mają one zapewnić jej operacyjne ukierunkowanie na krytyczne potrzeby kolei.

Poinformował o tym wiceminister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Wołodymyr Szemajew.

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