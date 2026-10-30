Uniwersytet Pedagogiczny w Umanie jest nadal włączany do Uniwersytetu Narodowego w Umanie

Trwa reorganizacja Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tychyny w Umanie poprzez jego włączenie do Narodowego Uniwersytetu w Umanie. Poinformował o tym 30 października minister edukacji i nauki Ukrainy Andrij Butenko.

„Zgodnie z uchwałą rządu trwa proces połączenia tych dwóch uczelni. Temat ten budzi wiele dyskusji. Do Ministerstwa Edukacji napływa wiele wniosków i zgłoszeń dotyczących różnych przypadków wszczęcia postępowań karnych przez różne organy ścigania, ale ministerstwo działa w granicach i w sposób przewidziany przez ustawodawstwo oświatowe. Jeśli organy ścigania dojdą do wniosku, na przykład ogłoszą podejrzenie, a nie tylko wszczęcie postępowania karnego, ministerstwo natychmiast zareaguje” – powiedział Butenko podczas „godziny pytań do rządu” w Radzie Najwyższej w piątek.

Minister zaznaczył, że obecnie na uniwersytecie pełni obowiązki rektora osoba tymczasowa, która zajmuje się kwestiami organizacyjnymi związanymi z połączeniem uczelni.

Nie wyklucza on, że w razie potrzeby osoba pełniąca obowiązki rektora zostanie zmieniona.

Jak informowaliśmy, w czerwcu 2025 roku Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję o reorganizacji Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tychyny w Umanie poprzez jego przyłączenie do Narodowego Uniwersytetu w Umanie.

W lipcu Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny uchylił decyzję o połączeniu uczelni.

Pod koniec września Ogólnoukraińska Rada Rolnicza poinformowała, że Uniwersytet Narodowy w Umanie nadal przechodzi proces modernizacji zarządzania i organizacji. W szczególności w marcu Ministerstwo Edukacji powołało radę nadzorczą uniwersytetu i wyznaczyło nową pełniącą obowiązki rektora. Uniwersytet kończy również proces reorganizacji i unowocześnia podejście do organizacji procesu edukacyjnego, jak informuje korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

Wcześniej Butenko zapowiedział kontynuację reformy NUS wraz z niezbędnymi zmianami.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło nowy system oraz ogólne kryteria oceny wyników nauczania dla uczniów szkół ogólnokształcących.

Wcześniej nowym ministrem edukacji został Andrij Butenko.

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