Szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umerow przeprowadził w Brukseli rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, NATO, Banku Światowego oraz firmy inwestycyjnej BlackRock.

Jednym z głównych tematów był „Prosperity Plan” – plan powojennej odbudowy i rozwoju gospodarczego Ukrainy. Według Umerowa dokument ten ma określić mechanizmy odbudowy kraju, pozyskiwania inwestycji oraz wsparcia gospodarki po zakończeniu wojny.

Osobno delegacja ukraińska przedstawiła partnerom szacunki dotyczące potrzeb finansowych na rok 2027, wielkość deficytu budżetowego oraz możliwe źródła jego pokrycia.

Strony omówiły również zagrożenia ze strony Rosji dla Ukrainy i Europy oraz wspólne działania przeciwdziałające.

Kolejny etap negocjacji będzie dotyczył gwarancji bezpieczeństwa. Umerow podkreślił, że długoterminowe bezpieczeństwo Ukrainy stanowi ważny element przyszłej architektury bezpieczeństwa całej Europy.

Źródło: Rustem Umerow

Rozmowy robocze między Ukrainą a Rosją zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Według specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, strony mają omówić kwestie bezpieczeństwa po zakończeniu konfliktu, deeskalację oraz sprawy humanitarne.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

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