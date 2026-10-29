W wyniku rosyjskiego ataku na rejon Dniepru ponad 25 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu

W wyniku kolejnego ataku powietrznego rosyjskich sił okupacyjnych na rejon Dnieprowski ponad 25 tysięcy odbiorców w Dnieprze i okolicznych miejscowościach tego rejonu pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Poinformował o tym 29 października szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza.

Brygady awaryjne energetyków są gotowe do rozpoczęcia prac naprawczych natychmiast po ustabilizowaniu się sytuacji bezpieczeństwa w miejscu uderzenia.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dniepropietrowsku.

Według stanu na poranek 29 października, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną pozbawieni zasilania są odbiorcy w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim. W niektórych regionach Ukrainy stosuje się godzinowe przerwy w dostawach prądu o intensywności do 2,5, a w Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach.

28 października część odbiorców w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim pozostawała bez prądu. Przyczyną są działania wojenne oraz rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie w domach i na przedsiębiorstwach.

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