Rząd przygotowuje zaktualizowaną strategię antykorupcyjną oraz reformę organów ścigania — Korecki

Rada Ministrów Ukrainy planuje w najbliższym czasie przedłożyć Radzie Najwyższej zaktualizowaną strategię antykorupcyjną. Dokument ten będzie zawierał wizję rządu dotyczącą reformy szeregu organów ścigania.

Jak powiedział, obecnie rząd pracuje nad kilkoma dokumentami dotyczącymi reform. Pierwszym z nich jest zaktualizowana strategia antykorupcyjna, która w najbliższym czasie ma zostać przedłożona parlamentowi do rozpatrzenia.

„Jeśli chodzi o wszystkie wymienione projekty ustaw lub reformy – w porządku obrad znajduje się kilka dokumentów, nad którymi obecnie pracuje rząd. Pierwszym z nich jest Strategia antykorupcyjna, której zaktualizowana wersja ma zostać wkrótce przedłożona parlamentowi. W większym stopniu wszystkie państwa pytania zostaną uwzględnione w tym dokumencie” – powiedział Korecki podczas „godziny pytań do rządu” w Radzie Najwyższej w piątek.

Premier odpowiadał na pytania dotyczące terminów przedłożenia projektów ustaw dotyczących reformy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), wprowadzenia konkursu na stanowisko prokuratora generalnego, reorganizacji Państwowego Biura Śledczego oraz reformy Policji Narodowej. Informację tę przekazał korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

Korecki zaznaczył również, że ostateczną wersję strategii antykorupcyjnej rząd dopracuje wspólnie z posłami.

Według szefa rządu podczas przygotowywania dokumentu uwzględnione zostaną zarówno stanowisko Rady Ministrów, jak i zobowiązania Ukrainy wobec partnerów międzynarodowych. Chodzi w szczególności o warunki udzielenia pomocy makrofinansowej oraz realizację zadań na drodze do integracji europejskiej.

„Następnie, w zależności od podjętych decyzji, po przegłosowaniu Strategii antykorupcyjnej zostaną określone jasne terminy dla poszczególnych organów, odpowiednie dokumenty wykonawcze, uchwały lub dodatkowe akty prawne, które będą zawierały plan działania dotyczący kształtowania i udoskonalania lub pozostawienia bez zmian określonych kwestii” – zaznaczył Korecki.

W ten sposób po przyjęciu strategii antykorupcyjnej należy określić konkretne terminy i dalsze kroki dotyczące każdego organu ścigania. Mogą one przewidywać zmiany w funkcjonowaniu instytucji, ich usprawnienie lub utrzymanie obecnego modelu.

Oświadczył to premier Ukrainy Serhij Korecki.

Wcześniej NABU i SAP z zadowoleniem przyjęły uchwalenie przez Radę Najwyższą ustawy, która dostosowuje ukraińskie ustawodawstwo do postanowień Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Czytaj nas na