Rząd chce zmienić zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie żółtego alarmu — Korecki

Rząd zaproponował zmianę zasad funkcjonowania przedsiębiorstw podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego.

Zmiany przewidują, że przedsiębiorcy otrzymają więcej czasu na przygotowanie schronów. Wymagania dotyczące obiektów ochronnych planuje się ustalać w zależności od liczby pracowników i osób przebywających w obiekcie. Ponadto przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z pobliskich schronów, o ile będą one miały wystarczającą pojemność.

Do 4 marca administracje wojskowe muszą zebrać informacje na temat tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa spełniają ustalone wymagania. Na podstawie tych danych rząd będzie podejmował dalsze decyzje dotyczące organizacji pracy przedsiębiorstw podczas alarmów powietrznych.

O tym poinformował premier Serhij Korecki w serwisie Telegram.

Przedsiębiorstwa będą mogły działać podczas ataków dronów zgodnie z nowymi zasadami.

Rada Ministrów zaktualizowała zasady funkcjonowania przedsiębiorstw podczas alarmów powietrznych.

Czytaj nas na