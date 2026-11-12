Rząd zaktualizował warunki określania, które przedsiębiorstwa mają status krytycznych w kontekście rezerwacji pracowników

Rada Ministrów Ukrainy przygotowała projekt aktu dotyczącego okresu przejściowego dla przedsiębiorstw w związku z aktualizacją zasad uzyskiwania i potwierdzania statusu przedsiębiorstwa o znaczeniu krytycznym. Dokument przewiduje automatyczne przedłużenie do 1 lutego 2027 r. statusu przedsiębiorstwa o znaczeniu krytycznym dla tych firm, których okres ważności tego statusu wygasa w listopadzie–grudniu 2026 r.

Jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki, Środowiska i Rolnictwa, od 27 października 2026 r. wymagania wobec pracodawców stały się bardziej rygorystyczne: obecnie samo spełnienie podstawowych wskaźników finansowych lub branżowych nie jest wystarczające. Przedsiębiorstwo musi udowodnić, że zaprzestanie jego działalności wpłynie negatywnie na zdolność obronną kraju, zaopatrzenie ludności, funkcjonowanie infrastruktury krytycznej lub stabilność makrofinansową państwa, a także musi należeć do jednej z 13 określonych dziedzin krytycznych (w szczególności przemysł obronny, kompleks paliwowo-energetyczny, budownictwo, sektor rolniczy, przemysł, IT, łączność, sektor bankowy, medycyna, handel, transport i logistyka).

Według danych resortu około 90% właściwych organów zaktualizowało już kryteria branżowe, a Centrum Koordynacyjne zatwierdziło te zmiany. Po oficjalnej rejestracji dokumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości, na którą przewidziano do pięciu dni roboczych, państwo rozpocznie kontrolę przedsiębiorstw. Firmy, które uzyskały status na podstawie nieaktualnych kryteriów, mogą go utracić, jednak będą miały możliwość ponownego złożenia wniosku zgodnie z nowymi wymogami.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Środowiska Ukrainy.

Wcześniej premier Serhij Korecki oświadczył, że rząd dokona przeglądu kryteriów określania przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu, a 100-procentowa rezerwa nie będzie już przyznawana automatycznie, nawet w przypadku energetyki i przemysłu obronnego.

Rada Ministrów Ukrainy utworzyła Centrum Koordynacyjne ds. organizacji rezerwacji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, doprecyzowała definicję przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu oraz zleciła przegląd kryteriów branżowych i regionalnych. Rząd zaktualizował również maksymalne limity rezerwacji dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw.

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