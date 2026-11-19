W projekcie budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2027 r. stosować współczynniki obniżające w odniesieniu do tej części emerytur specjalnych, która przekracza dziesięć minimalnych kwot utrzymania.

Ograniczenia będą dotyczyć poszczególnych kategorii osób pobierających emerytury specjalne, w szczególności byłych urzędników państwowych, prokuratorów i sędziów, przy czym przepisy te nie będą miały zastosowania do świadczeń wypłacanych żołnierzom. Mechanizm ten przewiduje zastosowanie współczynnika obniżającego właśnie do kwoty przekraczającej ustalony próg, o ile Rada Najwyższa przyjmie dokument budżetowy w odpowiedniej redakcji.

Obecnie w 2026 r. próg dziesięciu minimalnych kwot utrzymania wynosi 25 950 hrywien, a dla niektórych kategorii w czasie stanu wojennego obowiązują już współczynniki obniżające w odniesieniu do kwot przekraczających ten limit. Ostateczne parametry stosowania współczynników w 2027 roku będą zależały od zatwierdzonej przez Radę Najwyższą wersji budżetu państwa oraz decyzji rządu.

Źródło: projekt ustawy nr 16000 o budżecie państwa Ukrainy na rok 2027.

Przewodniczący Komisji Finansów, Danyło Hetmantsev, wyraził zaniepokojenie znaczną różnicą w wysokości emerytur między prokuratorami a górnikami, nazywając tę sytuację „absolutnie szaloną”.

Zadłużenie wobec emerytowanych wojskowych osiągnęło ponad 51 mld hrywien.

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