Rada Ministrów podjęła decyzję o wznowieniu dodatkowych wypłat dla pracowników sektora energetycznego i ekip remontowych, którzy zajmują się odbudową obiektów infrastruktury energetycznej uszkodzonych w wyniku rosyjskich ataków.

„Dzisiaj rząd podjął decyzję o wypłaceniu dodatkowych świadczeń specjalistom, którzy bezpośrednio zajmują się odbudową kluczowych obiektów energetycznych, infrastruktury mieszkaniowo-komunalnej oraz kolei po rosyjskich atakach. Jest to bezpośrednie polecenie prezydenta” – zaznaczył Korecki.

Premier poinformował, że „pracownicy sektora energetycznego, ciepłowniczego i gazowego, pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, służb komunalnych oraz kolejarze będą otrzymywać po 30 tysięcy hrywien pomocy państwowej za każdy miesiąc udziału w pracach naprawczych, począwszy od listopada aż do końca sezonu grzewczego”.

„Skala i intensywność ataków są bezprecedensowe w całej historii wojny na pełną skalę. Codziennie wróg wysyła po 300–400 dronów na obiekty infrastruktury krytycznej. Regularnie przeprowadza też ataki rakietowe, w tym rakietami balistycznymi” – zaznaczył Korecki.

Jak powiedział, „od sierpnia odnotowano ponad 2 tysiące trafień. Niszczone są linie elektroenergetyczne i odkryte elementy sieci, co znacznie komplikuje sytuację. Trzeba je naprawiać raz po raz, w skali wielokrotnie większej niż we wszystkich poprzednich latach”.

Jak podkreślił Korecki, „to właśnie dzięki tym ludziom system energetyczny, gospodarka mieszkaniowo-komunalna i kolej funkcjonują i zachowują stabilność”.

„To najmniej, co państwo może teraz zrobić dla tych specjalistów” – zaznaczył premier.

Korecki wyraził wdzięczność „wszystkim, którzy w tej chwili pracują w całym kraju”.

Premier Serhij Korecki poinformował o tym na Facebooku.

Przypomnijmy, że rząd zatwierdził dodatki dla pracowników sektora energetycznego, gazownictwa i kolei.

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