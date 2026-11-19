Rada Ministrów Ukrainy mianowała oficera brygady Gwardii Narodowej „Azow” Aleksandra Gusarowa na stanowisko wiceministra ds. weteranów, a byłego ministra w Radzie Ministrów Olega Nemchinowa – na stanowisko stałego sekretarza stanu w tym resortu.

W resortcie podkreślono, że obaj mianowani są czynnymi żołnierzami, oficerami i posiadają status uczestników działań bojowych.

Aleksander Gusarow (pseudonim „Forbes”) służył wcześniej w brygadzie „Azow”, gdzie kierował służbą wsparcia psychologicznego działań bojowych. Przed rozpoczęciem pełnej służby pracował w branży IT i pełnił funkcję dyrektora technicznego magazynu „Forbes Ukraina”. W Ministerstwie ds. Weteranów będzie odpowiedzialny za politykę informacyjną i komunikację ze społeczeństwem.

Oleg Nemchinow posiada doświadczenie zarówno w służbie państwowej, jak i w wojsku: w latach 2014–2017 służył w Państwowej Służbie Granicznej i brał udział w operacji antyterrorystycznej (ATO) w obwodzie donieckim, w latach 2017–2020 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Młodzieży i Sportu, a od marca 2020 r. do lipca 2025 r. sprawował stanowisko ministra w Radzie Ministrów. W lipcu 2025 roku powrócił do służby w Państwowej Służbie Granicznej, a od 26 sierpnia 2026 roku pełnił obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie ds. Weteranów.

Źródło: Ministerstwo ds. Weteranów Ukrainy.

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