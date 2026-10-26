Rada Ministrów dopuszcza, że w Radzie Najwyższej może zabraknąć głosów na podwyższenie stawki podatku od wartości dodanej z 20% do 21%. W związku z tym rząd rozważa alternatywne źródła finansowania w celu uruchomienia funduszu ubezpieczeń od ryzyka wojennego.

„Jak dotąd nie znaleźliśmy poparcia dla podwyższenia stawki VAT o 1%. Nie ma konsensusu wśród dużych i średnich przedsiębiorstw, nie ma też na razie poparcia w parlamencie. Szukamy innych mechanizmów” – powiedział.

Premier dodał, że rząd będzie obserwował proces budżetowy w parlamencie (przyjęcie budżetu państwa na rok 2026) i będzie się od tego odwoływał. „Nie mamy jednak innego wyjścia – musimy znaleźć odpowiednie narzędzie i wspólnie zastanowić się, skąd możemy pozyskać środki na nasz wkład” – dodał Korecki.

Wyjaśnił, że aby stworzyć skuteczny fundusz ubezpieczeń od ryzyka wojennego, który będzie w stanie objąć również projekty dużego biznesu, Ukraina musi wnieść swój wkład w wysokości 1 mld dolarów. Dopiero wtedy międzynarodowi partnerzy obiecują dodać do tego funduszu kolejne 3 mld dolarów. Premier podkreślił, że strona ukraińska musi wykonać pierwszy krok, a partnerzy jedynie zwiększą (potroją) wkład państwa.

Minister gospodarki Ołeksandr Kravchenko poinformował, że jego resort wraz z Ministerstwem Finansów pracuje nad innymi wariantami pozyskania kapitału w wysokości 1 mld dolarów. „Nie chciałbym wchodzić w szczegóły (opisywać innych możliwych wariantów finansowania – red.), ale przygotowujemy się na ewentualność, że nie będzie podatku VAT” – powiedział.

Minister Kravchenko dodał, że rząd ma nadzieję uruchomić fundusz ubezpieczeniowy od początku 2027 roku.

O tym podczas 12. Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Kijowie poinformował premier Serhij Korecki.

Rada Ministrów włączyła Kijów i obwód kijowski do strefy podwyższonego ryzyka.

W Ukrainie uproszczono ubezpieczenia od ryzyka wojennego dla przedsiębiorstw działających w pobliżu linii frontu.

Przypomnijmy, że rząd rozszerzył zakres rekompensat z tytułu wynajmu mieszkań dla weteranów: kto i ile może otrzymać.

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim czytaniu i w całości projekt ustawy nr 12295-d, który przewiduje zwrot kosztów obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów lądowych (OSCPV) dla określonych grup społecznych.

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