Dla każdego obwodu Ukrainy opracowano indywidualny plan reagowania na sytuacje awaryjne w systemach zaopatrzenia w ciepło i wodę w okresie zimowym. Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki po zakończeniu spotkania z odpowiednimi ministerstwami.

Według szefa rządu władze lokalne muszą zapewnić pełną realizację opracowanych procedur i być przygotowane na scenariusze kryzysowe związane z ewentualnymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną. Za priorytetowe zadanie uznano zapobieganie zakłóceniom w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ponadto premier polecił maksymalnie przyspieszyć oddanie do użytku już zainstalowanych obiektów wytwarzania rozproszonego, zakończyć prace nad zabezpieczeniem technicznym obiektów energetycznych oraz zagwarantować zasilanie rezerwowe dla przedsiębiorstw ciepłowniczo-komunalnych i wodociągowych. Rada Ministrów przeznaczyła już na ten cel niezbędne środki.

Szef rządu zaznaczył również, że pomimo ciągłych ataków wroga sezon grzewczy na Ukrainie rozpoczął się zgodnie z planem: obecnie działa ponad 96% kotłowni, a ciepło dostarczane jest do prawie 94% budynków mieszkalnych i 95% placówek sektora społecznego. Równolegle trwają prace z Komisją Europejską i partnerami z UE nad stworzeniem nadzwyczajnego zimowego pakietu pomocy energetycznej.

Źródło: Serhij Korecki w Telegramie.

W Kijowie 317 budynków pozostało bez ogrzewania z powodu uszkodzenia Mostu Południowego.

17 listopada burmistrz Charkowa Ihor Terechow poinformował o przygotowaniach miasta na ewentualne długotrwałe przerwy w dostawach prądu i uszkodzenia infrastruktury krytycznej w wyniku rosyjskich ataków.

Czytaj nas na