Władze lokalne mają opracować harmonogramy obciążenia sieci wodociągowych oraz schematy dostaw wody. Decyzja rządu ma na celu ograniczenie przerw w dostawach wody i odprowadzaniu ścieków w dużych miastach w przypadku nowych rosyjskich ataków.

Poinformował o tym premier Siergiej Korecki.

Jak powiedział, rząd reaguje na zmianę taktyki rosyjskiego terroru: okupanci atakują systemy zapewniające funkcjonowanie miast. Korecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła kilka decyzji, z których część nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa.

Premier zaznaczył, że celem jest – tam, gdzie to możliwe – zminimalizowanie przerw w dostawach wody i odprowadzaniu ścieków, przede wszystkim w obiektach o kluczowym znaczeniu społecznym.

Władze lokalne wraz z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi powinny przygotować harmonogramy zrzutów ścieków z zakładów przemysłowych oraz pracy instytucji państwowych i komunalnych, aby zmniejszyć obciążenie kanalizacji w godzinach szczytu. Szpitale i inne obiekty o kluczowym znaczeniu muszą działać nieprzerwanie.

W przypadku poważnych zniszczeń należy operatywnie informować mieszkańców, a w przypadku tymczasowych ograniczeń należy z wyprzedzeniem przygotować schematy dostaw wody pitnej i technicznej.

Korecki dodał, że rząd zlecił również przyspieszenie instalacji zasilania awaryjnego w kluczowych elementach systemów oraz zapewnienie im dodatkowego sprzętu i techniki specjalistycznej.

Wszystkie obwody oraz Kijów mają złożyć sprawozdania z przygotowań, a koordynacją prac zajmie się Ministerstwo Infrastruktury – zaznaczył premier.

Wcześniej Korecki wyjaśnił, dlaczego w niektórych regionach Ukrainy opóźnia się uruchomienie ogrzewania.

Pełne podłączenie budynków mieszkalnych w Kijowie do sieci grzewczej zajmie około 10 dni. Ciepło jest dostarczane jednocześnie do wszystkich dzielnic stolicy, bez podziału na kolejki według lokalizacji.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki oświatowe i przychodnie.

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