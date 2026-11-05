W dniach 3 i 4 listopada pracownicy Narodowego Parku Przyrodniczego „Tuzliwskie Limany” wykryli nowe obszary wybrzeża i płytkich stref morskich zanieczyszczone olejem roślinnym.

Według ekologów wycieki tej substancji mają negatywny wpływ na wrażliwe mikrobiocenozy piaszczystej mierzei. Wcześniej, 26 października, po burzy odnotowano na terenie parku narodowego zakrojoną na szeroką skalę zanieczyszczenie tymi odpadami, kiedy to obszar zanieczyszczonego piaszczystego brzegu osiągnął około 100 tysięcy metrów kwadratowych.

undefined

Źródło: Narodowy Park Przyrodniczy „Zatoki Tuzliwskie”.

26 października na wybrzeżu Narodowego Parku Przyrodniczego „Limany Tuzliwskie” w obwodzie odeskim po burzy ponownie wykryto olej roślinny. Trafił on do Morza Czarnego po rosyjskim ataku na port w Czornomorsku w kwietniu 2026 roku.

Na wybrzeżu Narodowego Parku Przyrodniczego „Limany Tuzliwskie” znaleziono 56 martwych delfinów. Władze parku określiły tę liczbę jako bezprecedensową i powiązały masową śmierć ssaków morskich ze skutkami pełnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Czytaj nas na