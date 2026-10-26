W pobliżu stacji antarktycznej „Akademik Vernadski” temperatura powietrza wzrosła do +11,1°C. Jest to najwyższa październikowa wartość w całej historii obserwacji. Poprzedni rekord wynosił +7,9°C i został odnotowany w 1968 roku.

„To niepokojąca tendencja” – zauważył Denis Pishniak, kierownik działu fizyki atmosfery i geokosmosu Narodowego Antarktycznego Centrum Naukowego. Według niego październikowa maksymalna temperatura jest zaledwie o 1,6°C niższa od absolutnego rekordu stacji — +12,7°C, odnotowanego w lutym 2022 roku. Jednocześnie luty to szczyt antarktycznego lata, a październik – dopiero początek wiosny.

Tym razem temperatura wzrosła z +1,2°C do +11,1°C w ciągu zaledwie dwóch i pół godziny. Jednocześnie wilgotność powietrza spadła z 90% do 54%, a prędkość wiatru wzrosła z 1,5 do 13,1 m/s.

Naukowcy wyjaśniają gwałtowne ocieplenie zjawiskiem „górskiego fenu” – suchym, ciepłym wiatrem, który powstaje, gdy strumienie powietrza przecinają pasmo górskie i nagrzewają się podczas opadania. Tym razem zjawisko to mogło ulec wzmocnieniu z powodu tzw. rzeki atmosferycznej, która przenosi do regionów polarnych duże ilości ciepłego, wilgotnego powietrza.

Według danych polarników takie procesy atmosferyczne w ostatnich latach coraz częściej przenikają z tropików do regionów polarnych. Łączy się je ze skutkami zmian klimatu.

Źródło: Narodowe Antarktyczne Centrum Naukowe

Przypomnijmy, że w pobliżu stacji „Akademik Vernadski” utworzono strefę chronioną na Antarktydzie.

W Ukrainie rozpoczęła się rekrutacja do nowej ekspedycji antarktycznej na stację „Akademik Vernadski”.

Ukraińscy naukowcy ze stacji antarktycznej „Akademik Vernadski” zarejestrowali rzadką czerwoną zorzę polarną wraz z dwiema sąsiednimi galaktykami – Wielką i Małą Chmurą Magellana. Zdjęcia wykonał polarnik Siergiej Jakuszenko na wyspie Galindez w Antarktyce Zachodniej.

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