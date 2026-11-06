W aplikacji „Armia+” udostępniono kurs szkoleniowy „Zarządzanie projektami cyfrowymi Sił Obronnych”. Pomoże on żołnierzom w organizowaniu pracy zespołów, planowaniu wdrażania systemów cyfrowych w jednostkach oraz szkoleniu personelu w zakresie korzystania z nich.

„Jak zorganizować pracę zespołu, zaplanować wdrożenie systemu cyfrowego w jednostce i pomóc żołnierzom w korzystaniu z niego? Tego uczy nowy kurs „Zarządzanie projektami cyfrowymi Sił Obronnych”, dostępny w aplikacji „Armia+” — czytamy w komunikacie.

W Ministerstwie Obrony zaznaczono, że szkolenie będzie przydatne dla żołnierzy, którzy kierują projektami cyfrowymi, pracują w zespołach projektowych lub wdrażają gotowe systemy cyfrowe w swoich jednostkach.

Program składa się z 11 lekcji, podczas których żołnierze dowiedzą się, jak:

Określać cel projektu — ustalać, jaką potrzebę ma on zaspokoić i co należy w tym celu zrobić.

Planować pracę — dzielić projekt na poszczególne zadania, ustalać ich kolejność i określać terminy realizacji.

Organizować współpracę zespołową — angażować niezbędnych specjalistów, rozdzielać zadania i obowiązki oraz nawiązywać współpracę ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Uwzględniać zasoby i ryzyko — oceniać potrzeby i przygotowywać się na sytuacje, w których może zabraknąć personelu, czasu lub innych zasobów.

Przygotowywać użytkowników do zmian — wyjaśniać nowe procesy pracy, organizować szkolenia i zapewniać wsparcie dla personelu wojskowego.

Kontrolować wyniki — czuwać nad dotrzymywaniem terminów i jakością realizacji zadań, operacyjnie reagować na problemy oraz oceniać stopień osiągnięcia wyznaczonego celu.

W programie szczególną uwagę poświęcono działaniom po uruchomieniu systemu cyfrowego. W szczególności wojskowi dowiedzą się, kto powinien pomagać użytkownikom oraz jak udoskonalać system z uwzględnieniem ich opinii.

Kurs „Zarządzanie projektami cyfrowymi Sił Obronnych” powstał w ramach partnerstwa Ministerstwa Obrony Ukrainy z CDTO Campus i Fundacją Europa Wschodnia. W opracowaniu kursu uczestniczyło również Biuro Efektywnej Regulacji BRDO przy wsparciu Ministerstwa Obrony Niemiec.

W Ministerstwie Obrony podkreślono, że kurs jest już dostępny w sekcji „Szkolenia” aplikacji „Armia+”.

Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Obrony Ukrainy wspólnie z Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Dowództwem Sił Logistycznych przeznaczy 15,6 mld hrywien na bieżące potrzeby wojska dzięki przeglądowi obowiązujących umów i planowanych zakupów.

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