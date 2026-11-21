Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy z okazji Dnia Godności i Wolności, obchodzonego 21 listopada, podkreśliło, że europejski wybór państwa pozostaje niezmienny pomimo rosyjskiej agresji, presji i szantażu. Jednocześnie ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało społeczność międzynarodową, by nie powtarzała propagandowych narracji Kremla dotyczących Rewolucji Godności.

„Wybór europejski, którego Ukraińcy bronili na Majdanie, pozostaje niezmienny. Ani presja, ani szantaż, ani agresja zbrojna nie zdołały odwrócić Ukrainy od tego wyboru. Nie zdołają tego również w przyszłości. Nasze miejsce jest w zjednoczonej Europie, a Ukraina nieustannie zmierza ku pełnoprawnemu członkostwu w Unii Europejskiej” – czytamy w oświadczeniu MSZ.

W resortcie dyplomatycznym zaznaczono, że 21 listopada Ukraina oddaje hołd Bohaterom Niebiańskiej Setki oraz wszystkim, którzy oddali życie za wolność państwa.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że Dzień Godności i Wolności przypomina światu o wielowiekowej walce narodu ukraińskiego przeciwko ucisku i obcej dominacji. Ten opór trwa od czasów kozackich aż po ruch oporu na tymczasowo okupowanych terytoriach po latach 2014 i 2022.

„Okupanci i ciemiężcy przychodzili i odchodzili, a naród ukraiński przetrwał ich wszystkich. Imperium Rosyjskie i Związek Radziecki przestały istnieć. Taką samą porażkę poniosą imperialne ambicje współczesnej Rosji, która ponownie wkroczyła na naszą ziemię z wojną” – podkreślono w ministerstwie spraw zagranicznych.

Osobno Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odrzuciło próby Rosji mające na celu umniejszenie znaczenia protestów społecznych i zniekształcenie istoty Rewolucji Godności. W szczególności chodzi o rosyjskie twierdzenia dotyczące rzekomego „zamachu stanu”.

Ukraińscy dyplomaci wezwali polityków, przedstawicieli mediów i ekspertów na całym świecie, by nie powtarzali tez rosyjskiej propagandy.

„Dzisiaj naszym zadaniem na arenie międzynarodowej jest obrona godności i wolności oraz przypominanie o nich. A także – przywracać. Przywracać do domu jeńców wojennych, bezprawnie przetrzymywanych cywilów i deportowane ukraińskie dzieci. Przywracać integralność terytorialną Ukrainy” – zaznaczono w służbie prasowej.

W MSZ dodano, że ukraińska dyplomacja będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby walka wielu pokoleń Ukraińców zakończyła się zwycięstwem i pokojem dla Ukrainy.

Informację tę podał dział prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych na oficjalnej stronie internetowej resortu.

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