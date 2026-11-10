W Odessie ujawniono proceder sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla żołnierzy

Celnicy z Odessy we współpracy z organami ścigania ujawnili przypadek nielegalnej sprzedaży sprzętu sportowego, który został przywieziony na Ukrainę z Polski pod pozorem pomocy humanitarnej. Szacunkowa wartość sprzedanego sprzętu wynosi 16 tysięcy dolarów amerykańskich. Urządzenia treningowe były przeznaczone do bezpłatnego użytku, w szczególności do rehabilitacji fizycznej ukraińskich żołnierzy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w sprawę zamieszany jest dyrektor fundacji charytatywnej, który w okresie od czerwca do września 2026 roku wykorzystywał swoje stanowisko służbowe w celu osiągnięcia zysku ze sprzedaży towarów humanitarnych. Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli dokumenty statutowe fundacji oraz nielegalnie sprzedany majątek. Osobie tej postawiono zarzut na podstawie części 3 art. 201-2 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: Państwowa Służba Celna Ukrainy.

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