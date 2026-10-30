30 października w Biurze Prezydenta Ukrainy skomentowano oświadczenia Kremla dotyczące tego, czy rosyjski dyktator Władimir Putin odebrałby telefon od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

W Biurze Prezydenta podkreślono, że wszystkie kluczowe kwestie należy omawiać podczas osobistego spotkania przywódców, a nie w rozmowie telefonicznej.

„To już nie pierwszy raz, kiedy Rosjanie mówią albo o telefonie, albo o tym, żeby »pojechał do Moskwy«, aby uniknąć konieczności trójstronnych rozmów na szczeblu przywódców” – skomentował doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Litwin.

W szczególności, jak powiedział, „logiczne jest, że kluczowe kwestie należy rozstrzygać na szczeblu przywódców, ale chodzi właśnie o spotkanie i odpowiednie rozmowy, porozumienia oraz gwarancje, co oczywiście trudno jest zrealizować w przypadku zwykłej rozmowy telefonicznej”.

Informację tę podało Biuro Prezydenta Ukrainy.



W Kremlu oświadczono, że Putin jest gotowy do rozmowy telefonicznej z Zełenskim.

Putin nie zamierza zrezygnować z zajęcia Donbasu — podaje Reuters.

Donald Tusk ocenił wyniki rozmowy przywódców Norwegii i Finlandii z Putinem.

Premier Szwecji Ulf Kristersson sceptycznie ocenił perspektywy rozmowy telefonicznej prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gara Støre z Władimirem Putinem.

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