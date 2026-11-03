W obliczu głośnych skandali prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj stracił poparcie ze strony Biura Prezydenta, gdzie podjęto już decyzję o jego odwołaniu.

Takie informacje przekazały źródła serwisu Ua.News w Urzędzie Prezydenta. Z dostępnych informacji wynika, że w otoczeniu Zełenskiego panuje niezadowolenie z polityki NBU w związku z gwałtownym spadkiem wartości hrywny i podejrzewa się, że Pyszny może nie wrócić na Ukrainę z kolejnej konferencji zagranicznej. A to grozi władzom nowym skandalem wizerunkowym.

Pyszny pełni funkcję prezesa Narodowego Banku Ukrainy od 7 października 2022 r., a od 25 października 2022 r. jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2014–2020 był prezesem zarządu SA „Oschadbank”.

Przypomnijmy, że ostatnio plotki o dymisji Pysznego krążyły 21 października, kiedy to NABU przeprowadziło przeszukania w siedzibie Banku Narodowego oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. Przeszukania były związane z nadużyciami dotyczącymi aktywów „Karpatnaftochem” oraz znacjonalizowanego Sens Banku, za pośrednictwem którego korupcjoniści „wybielali” skradzione środki. W szczególności osoby objęte operacją specjalną „Forest Gump” zorganizowały legalizację 150 mln hrywien. Następnie pieniądze te wpłacono jako kaucję za byłego ministra Hermana Haluszenkę, aresztowanego w ramach operacji „Midas”.

UA.News przypomina o serii skandali politycznych i korupcyjnych, które ciągną się za Andriejem Pysznym: od „Mindichgate” po bezpodstawne wielomilionowe kary dla wiodących firm niebankowych.

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