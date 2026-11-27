Wielodyscyplinarny zespół Centrum Medycyny Dziecięcej przeprowadził skomplikowane operacje, aby uratować nastolatkę przed poważnymi skutkami urazów.

Wielodyscyplinarny zespół lekarzy Centrum Medycyny Dziecięcej uratował 16-letnią Annę, która ucierpiała w wyniku poważnego wypadku drogowego. Dziewczyna doznała licznych urazów, w tym czterech złamań miednicy, i groziło jej przywiązanie do wózka inwalidzkiego.

Wypadek miał miejsce podczas zwykłej rodzinnej wycieczki. Na zakręcie samochód, w którym Anna jechała na tylnym siedzeniu, zderzył się z ciężarówką. Uderzenie nastąpiło właśnie w stronę, po której siedziała dziewczynka.

Poszkodowaną przewieziono do szpitala w stanie krytycznym. Przez pierwsze dwie doby przebywała pod respiratorem na oddziale intensywnej terapii. Kiedy jej stan się ustabilizował, a neurochirurdzy wykluczyli niebezpieczne krwotoki do mózgu, do leczenia włączył się multidyscyplinarny zespół specjalistów.

Anna doznała wielokrotnych urazów o dużej energii: zamknięty uraz czaszkowo-mózgowy, złamanie żuchwy, złamania żeber oraz złamania kości miednicy w czterech miejscach, w szczególności w okolicy kości krzyżowej, gdzie przebiegają niezwykle ważne zakończenia nerwowe. Każde dodatkowe przemieszczenie odłamków mogło doprowadzić do ciężkiej niepełnosprawności.

Pod jednym znieczuleniem lekarze przeprowadzili jednoczesną operację w dwóch etapach. Najpierw chirurdzy szczękowo-twarzowi wykonali otwartą repozycję szczęki i rozprężenie. Następnie ortopedzi-traumatolodzy Taras Moskal i Mykoła Lutkiewicz przeprowadzili zamkniętą repozycję i założyli aparat zewnętrznej stabilizacji na miednicę, aby niezawodnie unieruchomić fragmenty kości.

„Złamania miednicy u dzieci to rzadkość, a przy takim stopniu ciężkości i konieczności operacji – tym bardziej. Był to klasyczny uraz wysokoenergetyczny. Na szczęście udało nam się zapobiec ucisku korzeni nerwowych i uchronić dziewczynkę przed głęboką niepełnosprawnością” – powiedział Taras Moskal, ortopeda-traumatolog, kierownik kliniki.

„Dla mnie, jako chirurga szczękowo-twarzowego, ważne jest nie tylko przywrócenie anatomii i funkcji, ale także zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby uraz nie pozostawił śladu, który wpłynie na jej przyszłość. A największą nagrodą dla nas jest obserwowanie, jak dziecko wraca do zdrowia” – podkreśliła chirurg szczękowo-twarzowa Chrystina Pohraniczna.

Najgorsze już za nami. Obecnie dziewczynka porusza kończynami, czuje je i pozostaje pod ścisłą opieką lekarzy oraz rehabilitantów. Specjaliści rozpoczęli rehabilitację już na oddziale intensywnej terapii, aby zapobiec ewentualnym powikłaniom.

Przed nami długi proces powrotu do zdrowia, który według prognoz lekarzy potrwa od sześciu miesięcy do roku. Najważniejsze, że dziewczynka będzie żyła i będzie mogła chodzić.

W akcji ratunkowej i leczeniu Anny brali udział ortopedzi-traumatolodzy Taras Moskal (kierownik oddziału) i Mykoła Lutkiewicz, chirurdzy szczękowo-twarzowi: Chrystina Pohranychna i Roman Ogonowski, chirurdzy: Bogdan Ciupka, Nazar Hawrylyshyn i Josyp Novak, specjaliści z zakresu anestezjologii i reanimacji: Wira Pryimakowa (kierowniczka oddziału) i Sofiia Kochman, chirurg torakowa Olena Pohlod oraz pielęgniarka Tetiana Kachmaryk.

Do akcji dołączyli również zespół oddziału ratunkowego, technicy tomografii komputerowej oraz rehabilitolodzy.

Informację tę przekazuje Centrum Medycyny Dziecięcej. Szpital „Okhmatdyt”.

Przypomnijmy, że lekarze z Regionalnego Szpitala Dziecięcego w Równie uratowali 16-letniego Nazara, który w marcu 2025 roku uległ poważnemu wypadkowi, spadając z motocykla. Nastolatek znajdował się w stanie krytycznym, przeszedł kilka skomplikowanych operacji i długotrwałą rehabilitację. Obecnie chłopak znów chodzi, uczy się i zdobywa wykształcenie zawodowe.

Wcześniej we Lwowskim Obwodowym Klinicznym Centrum Perinatalnym opatrzono bliźniaczki Rozalię i Sofię, które przyszły na świat w 34. tygodniu ciąży. Dziewczynki rozwijały się w jednym worku owodniowym i miały wspólne łożysko.

We Lwowie lekarze usunęli 50-letniej pacjentce mięśniaka macicy o wadze 4,5 kg.

Przypomnijmy, że na Ukrainie powstanie pierwsze Centrum Chirurgii Zrobotyzowanej.

Czytaj nas na