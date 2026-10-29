W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras, a konwój humanitarny jest gotowy do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Oczekuje się, że konwój dotrze do szpitala centralnego, aby zapewnić niezbędną pomoc ludności cywilnej. Osobom pragnącym opuścić miasto planuje się zapewnić taką możliwość do godziny 14:00, a rozdawanie ładunku humanitarnego zostanie zorganizowane po godzinie 14:30 (prawdopodobnie Lubinec ma na myśli 30 października – red.).

Obecnie delegacje Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrały się w celu koordynacji działań w ramach misji humanitarnej z udziałem dziennikarzy z tych trzech krajów. Wspólnym celem jest dostarczenie pomocy oraz ułatwienie bezpiecznego wyjazdu wszystkim chętnym.

Misja humanitarna jest prowadzona wspólnie z tzw. pełnomocniczką ds. praw człowieka w Rosji Janą Lantratową, przy pośrednictwie i koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump.

Źródło: Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja złożona z przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszki.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszków w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Człowieka wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę niemożliwa ze względu na zaminowanie terenu.

Rosyjskie wojska mogą wykorzystać tymczasowe zawieszenie broni w okupowanych Oleszkach do przetransportowania sprzętu i żołnierzy bliżej Chersoniu. O takim zagrożeniu informuje niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na ukraińskich żołnierzy. Według ich ocen rosyjskie oddziały zintensyfikowały przemieszczanie się na lewym brzegu Dniepru, jednak na razie nie ma niezależnego potwierdzenia przygotowań do ofensywy.

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