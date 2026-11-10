10 listopada w Ukrainie temperatura wzrośnie do +12°, a w zachodnich obwodach spodziewane są opady deszczu

We wtorek, 10 listopada, w całym kraju prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami, miejscami wystąpią opady. Najbardziej deszczowa pogoda będzie panować w obwodach zachodnich, informuje Ukrohydrometcentr.

W Ukrainie nie przewiduje się opadów, jedynie w większości regionów zachodnich w ciągu dnia wystąpią deszcze, miejscami z mokrym śniegiem. Wiatr przeważnie południowo-wschodni, o prędkości 5–10 m/s. Temperatura w nocy od 2°C do 3° mrozu, na zachodzie kraju od 2° do 7° mrozu, w ciągu dnia na Ukrainie od 3° do 8°C, w obwodzie odeskim do 12°C.

We wtorek, 10 listopada, w Kijowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Bez opadów. Wiatr przeważnie południowo-wschodni, 5–10 m/s. Temperatura w regionie w nocy od 2° powyżej zera do 3° poniżej zera, w ciągu dnia 3–8° powyżej zera, w Kijowie w nocy 0–2° powyżej zera, w ciągu dnia 5–7°.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

W Karpatach temperatura spadła do -9°C: jaka pogoda będzie panować w najbliższych dniach.

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Nie będzie to jednak długotrwały okres chłodów: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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