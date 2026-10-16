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W Ukrainie od 17 października będą obowiązywały bardziej rygorystyczne harmonogramy przerw w dostawach prądu — Ukrenergo

UA NEWS 16 października 2026 22:00
W Ukrainie od 17 października będą obowiązywały bardziej rygorystyczne harmonogramy przerw w dostawach prądu — Ukrenergo

W sobotę, 17 października, na Ukrainie będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej dla ludności, a dla odbiorców przemysłowych i przedsiębiorstw wprowadzone zostaną ograniczenia mocy. Środki te wynikają ze skutków masowych ataków rosyjskich terrorystów na infrastrukturę energetyczną.

Informuje 
o tym „Ukrenergo”.

 Od godz. 00:00 do 23:59 we wszystkich regionach Ukrainy będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu i przedsiębiorstw

Od godz. 06:00 do 23:59 we wszystkich regionach Ukrainy będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wszystkich kategorii odbiorców (w zakresie od 1 do 2,5 serii).

„Ukrenergo” podkreśliło, że z powodu rosyjskich ostrzałów sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom. Dlatego zaleca się odbiorcom śledzenie komunikatów i harmonogramów przerw w dostawach na oficjalnych stronach operatorów systemów dystrybucji – oblenergo.

Przypomnijmy, że wieczorem 16 października w Kijowie i na przedmieściach odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej. Miejscowi mieszkańcy zgłaszają zanik prądu w części stolicy, w Irpieniu i Wyszniewie, a także skoki napięcia i problemy z wodą. 

W wyniku rosyjskich ostrzałów 16 października w kilku obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. 

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały sieć przesyłową w obwodzie rówieńskim. W wyniku tego w Równie i całym obwodzie u znacznej liczby osób nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

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