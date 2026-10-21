22 października w Ukrainie konieczne będzie wprowadzenie przerw w dostawach energii elektrycznej

W niektórych obwodach Ukrainy 22 października wprowadzone zostaną ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej. Według danych operatora systemu Ukenergo, w godzinach od 06:00 do 23:59 będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy dla przedsiębiorstw przemysłowych, a także harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii w zakresie od jednej do dwóch tur dla wszystkich kategorii odbiorców.

Przyczyną tych przymusowych ograniczeń są skutki masowych rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej. W firmie podkreślają, że sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom w zależności od przebiegu ostrzałów i wzywają do śledzenia aktualizacji na oficjalnych stronach lokalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

W Kijowie zimą może nie być prądu nawet przez 20 godzin dziennie przy temperaturach -10°C.

W rejonie Bucza w obwodzie kijowskim dzisiaj, 21 października, odnotowano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku ataku na obiekty energetyczne. Energetycy pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

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