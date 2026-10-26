27 października na Ukrainie będzie pochmurno z przejaśnieniami, a temperatura wyniesie do +18°

We wtorek, 27 października, na Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami. Deszcze dotrą do południowo-zachodniej części kraju, a także będą padać w nocy w obwodach zachodnich, natomiast na pozostałym terytorium nie przewiduje się znacznych opadów.

Prognozowany jest wiatr północno-wschodni i wschodni o prędkości 5–10 m/s, z możliwymi porywami do 15–20 m/s miejscami na południowym wschodzie. Temperatura powietrza w nocy wyniesie 5–10°C (na wybrzeżu morskim do 14°C), a w ciągu dnia termometry wskażą 10–15°C (na południu do 18°C). W regionie Karpat w ciągu doby spodziewana jest temperatura 0–5° powyżej zera. W Kijowie i obwodzie kijowskim jutro utrzyma się zachmurzenie z przejaśnieniami, bez znaczących opadów: w stolicy temperatura w nocy wyniesie 8–10° powyżej zera, a w ciągu dnia 12–14°.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

W Ukrainie w tygodniu od 26 października do 1 listopada spodziewana jest ciepła pogoda z wysoką wilgotnością i niewielkimi wahaniami ciśnienia atmosferycznego. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu kraju, natomiast najchłodniej będzie w regionie Karpat oraz miejscami na północy.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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