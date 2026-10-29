W Ukrainie bank Pravex będzie działał pod nową nazwą od 30 października

Od 30 października 2026 r. Pravex Bank (Kijów) będzie działał pod nazwą Intesa Sanpaolo Bank. Jedynym udziałowcem tej ukraińskiej instytucji finansowej jest włoska międzynarodowa grupa bankowa Intesa Sanpaolo S.p.A.

Zmiana nazwy nie wpłynie na obowiązujące umowy, produkty bankowe ani obsługę klientów. Rachunki i usługi banku będą dostępne w zwykłym trybie.

Nowa marka będzie stopniowo wprowadzana w oddziałach, na stronie internetowej i w innych kanałach cyfrowych banku, a także w materiałach informacyjnych.

Pravex Bank został założony w 1992 roku. Według danych Narodowego Banku Ukrainy na dzień 1 września 2026 roku pod względem wielkości aktywów ogółem zajmował 28. miejsce (17,2 mld UAH) wśród 59 banków działających w kraju.

Informację tę podał w czwartek dział prasowy tej instytucji finansowej.

W 2025 roku 10 największych banków Ukrainy wygenerowało 80% przychodów całego systemu.

Przypomnijmy, że banki na Ukrainie zwiększają tempo udzielania kredytów w regionach przygranicznych.

Narodowy Bank Ukrainy cofnął licencje dwóm spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym.

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