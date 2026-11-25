W Ukrainie rozszerzono możliwości uzyskania zaświadczenia o niekaralności z apostillem w celu podjęcia pracy, nauki lub innych potrzeb za granicą — od teraz dokument ten można zamówić nie tylko w aplikacji mobilnej, ale także na portalu internetowym „Dія”, a także za pośrednictwem serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Jedno okno”.

Aby skorzystać z usługi na portalu „Dija”, wystarczy się zalogować, przejść do sekcji „Zaświadczenia i wyciągi”, wybrać usługę „Wydruk o niekaralności”, wypełnić formularz elektroniczny i wysłać wniosek bez konieczności składania oddzielnego wniosku o nadanie apostille, która potwierdza ważność dokumentu w krajach będących stronami konwencji haskiej.

Oprócz usług online usługa ta jest obecnie testowana w centrach obsługi administracyjnej w dziesięciu miastach: Lwowa, Iwano-Frankiwska, Odessy, Mikołajowa, Sum, Zaporoża, Chersoniu, Czernihowa, Charkowa i Dniepru, po czym planuje się rozszerzenie tej praktyki na pozostałe centra usług administracyjnych w kraju.

Źródło: komunikat Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

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