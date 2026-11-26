Rada Ministrów Ukrainy zobowiązała miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy do opracowania planów na wypadek ewentualnych ograniczeń w dostawach wody spowodowanych zniszczeniem pompowni kanalizacyjnych. Na realizację tego zadania władzom lokalnym wyznaczono dwa tygodnie.

W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej przewiduje się uruchomienie planów reagowania w ciągu 24 godzin. Chodzi w szczególności o uruchomienie punktów wydawania wody pitnej oraz organizację jej dostaw.

Jednocześnie miasta na razie jedynie przygotowują się na ewentualne sytuacje nadzwyczajne. Nie mówi się jeszcze o faktycznym wprowadzeniu harmonogramów odcięć wody.

Jednocześnie na razie nie jest mowa o wprowadzeniu rzeczywistych harmonogramów odcięć wody – dokument rządowy przewiduje właśnie wcześniejsze przygotowanie się na ewentualne awarie.

W jakich miastach będą przygotowywane harmonogramy odcięć wody

Rada Ministrów zatwierdziła wykaz działań mających na celu zapewnienie gotowości i szybkiego reagowania w miastach, w których mieszka ponad 100 tysięcy osób. Dotyczy to sytuacji, w których pompownie kanalizacyjne mogą zostać zniszczone lub unieruchomione w wyniku awarii, sytuacji nadzwyczajnych lub rosyjskich ataków.

Celem tej decyzji jest zapewnienie stabilności systemów zaopatrzenia w wodę w miejscowościach w warunkach stanu wojennego oraz zapobieżenie krytycznym skutkom dla scentralizowanego systemu odprowadzania ścieków. Władze lokalne mają przygotować plany przewidujące ewentualne ograniczenia w dostawach wody, jeśli pojawi się zagrożenie dla normalnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej.

Zaznacza się, że jest to konieczne, aby zapobiec przepełnieniu sieci i obiektów kanalizacyjnych, a także uniknąć negatywnego wpływu na środowisko. W razie potrzeby przygotowane algorytmy reagowania muszą zostać operacyjnie wdrożone. Rząd przewiduje, że na uruchomienie odpowiednich działań po wystąpieniu faktycznej awarii zostanie przeznaczone nie więcej niż 24 godziny.

Na przygotowanie planów reagowania przeznaczono dwa tygodnie

Władze lokalne, administracje obwodowe oraz administracja miejska w Kijowie (administracje wojskowe), a także odpowiedzialne centralne organy władzy wykonawczej mają zapewnić realizację zatwierdzonych działań w ramach swoich kompetencji. W szczególności w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia rozporządzenia administracje regionalne muszą poinformować Ministerstwo Odbudowy, Infrastruktury i Transportu o stanie przygotowań.

W tym czasie należy również zorganizować stałą międzyresortową grupę roboczą lub komisję, która będzie koordynować odpowiednie działania. Przygotowania obejmują nie tylko opracowanie harmonogramów ewentualnych ograniczeń, ale także uzgodnienie działań między organami władzy, przedsiębiorstwami komunalnymi oraz podmiotami świadczącymi usługi w zakresie scentralizowanego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Co należy zrobić w przypadku zniszczenia przepompowni ścieków

Decyzja rządu przewiduje kompleks działań na wypadek zniszczenia lub zatrzymania pracy kanalizacyjnych stacji pomp. Obiekty te stanowią ważną część systemu odprowadzania ścieków, a ich uszkodzenie może stwarzać ryzyko przepełnienia sieci i obiektów kanalizacyjnych.

Dlatego miasta powinny z wyprzedzeniem przygotować się na ewentualne skutki awarii i przewidzieć, jak postępować, jeśli system scentralizowanego odprowadzania ścieków nie będzie mógł funkcjonować w trybie normalnym. Wśród planowanych działań znajdują się: opracowanie algorytmów ograniczania dostaw wody, przygotowanie harmonogramów ewentualnych przerw w dostawach, określenie procedur reagowania na awarie oraz zapewnienie zaspokojenia priorytetowych potrzeb ludności i obiektów infrastruktury krytycznej.

Szczególną uwagę poświęci się zapobieganiu negatywnemu wpływowi awarii na środowisko naturalne. W szczególności chodzi o zapobieganie przepełnieniu sieci kanalizacyjnych i obiektów odprowadzania ścieków, co może nastąpić w przypadku długotrwałej awarii urządzeń pompujących.

Jednocześnie konkretne harmonogramy, zakres ewentualnych ograniczeń oraz warunki ich stosowania będą ustalane na miejscu, w zależności od specyfiki infrastruktury danego miasta oraz zaistniałej sytuacji.

W razie awarii uruchomione zostaną punkty wydawania wody

Osobnym kierunkiem przygotowań jest zapewnienie ludności wody pitnej w przypadku wystąpienia przerw w dostawach spowodowanych uszkodzeniem infrastruktury. W tym celu przewiduje się uruchomienie punktów wydawania wody oraz organizację jej dostaw do mieszkańców.

Władze lokalne powinny z wyprzedzeniem przewidzieć, w jaki sposób zaspokoją potrzeby ludności i obiektów o krytycznym znaczeniu w przypadku ograniczenia scentralizowanego zaopatrzenia w wodę. Jeśli stacja pomp kanalizacyjnych zostanie faktycznie zniszczona lub unieruchomiona w wyniku awarii lub sytuacji nadzwyczajnej, obwodowe i kijowska miejska administracja wojskowa muszą powiadomić właściwe ministerstwo o uruchomieniu planów reagowania nie później niż w ciągu 24 godzin.

Następnie raporty muszą być składane codziennie do czasu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu. W zgłoszeniach należy podawać stan scentralizowanego systemu odprowadzania ścieków, wprowadzone harmonogramy i ograniczenia, a także ich wpływ na ilości odprowadzanych ścieków i obciążenie systemu.

Informacje te zawarte są w odpowiedniej decyzji rządu z dnia 23 listopada 2026 roku.

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