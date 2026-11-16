W Ukrainie ceny warzyw i owoców wciąż ulegają zmianom. W ciągu ostatniego tygodnia najbardziej podrożały ogórki, kalafior, zielona cebula i koperek. Jednocześnie ziemniaki tanieją już drugi tydzień z rzędu.

Jak zmieniły się ceny warzyw

W ciągu tygodnia obniżyły się ceny ziemniaków. Obecnie sprzedaje się je po 10–14 hrywien za kilogram, w porównaniu z 10–15 hrywien wcześniej.

Jednocześnie podrożała kapusta biała – jej cena wynosi 12–20 hrywien za kilogram. Wzrosła również cena marchwi – z 11–14 do 12–15 hrywien za kilogram.

Największy wzrost cen odnotowano w przypadku ogórków. Sprzedaje się je po 140–200 hrywien za kilogram, podczas gdy tydzień wcześniej ceny wynosiły 110–145 hrywien. Podwyżka cen wynika z niedoboru produktów.

Wzrosła również cena kalafiora – z 25–30 do 50–60 hrywien za kilogram. Kapusta pekińska kosztuje 30–40 hrywien w porównaniu z 30–35 hrywienami tydzień wcześniej.

Jednocześnie papryka słodka potaniała: jej cena spadła z 55–115 do 50–100 hrywien za kilogram. Zakres cen czerwonych pomidorów poszerzył się i wynosi obecnie 50–110 hrywien za kilogram w porównaniu z 60–100 hrywien wcześniej.

Ceny buraków i cebuli pozostały bez zmian – odpowiednio 11–14 i 12–16 hrywien za kilogram. Rzodkiewka kosztuje 40–60 hrywien, a czosnek – 120–180 hrywien za kilogram.

W segmencie zieleniny podrożała zielona cebula i koperek. Sprzedaje się je odpowiednio po 150–200 i 165–175 hrywien za kilogram. Natomiast cena pietruszki spadła do 115–125 hrywien za kilogram.

Co dzieje się z cenami owoców

W segmencie owoców najczęściej oferowano jabłka, a ich cena w ciągu tygodnia wzrosła z 20–30 do 20–35 hrywien za kilogram. Podrożały również gruszki – ich podaż na rynku rosła drugi tydzień z rzędu, choć ceny utrzymały się w przedziale 35–135 hrywien.

Wzrosła cena bananów – do 75–85 hrywien za kilogram, kiwi – do 75–125 hrywien, a granatów – do 125–155 hrywien. Ceny cytryn wzrosły do 70–90 hrywien, a mandarynek – do 100–150 hrywien za kilogram.

Jednocześnie zakres cen winogron zawęził się – obecnie sprzedaje się je po 75–125 hrywien za kilogram, w porównaniu z 70–160 hrywienami tydzień wcześniej. Persymona kosztuje 100–120 hrywien za kilogram – bez zmian.

Informację tę podano w oparciu o dane serwisu EastFruit.

W Ukrainie po raz pierwszy od połowy lata podrożała cebula zwykła.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Dodajmy, że w Ukrainie w ciągu trzech dni podrożały niektóre produkty.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru w Europie.

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