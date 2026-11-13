W Ukrainie po krótkim ociepleniu nastąpi gwałtowne ochłodzenie: spodziewane są deszcze, mokry śnieg i gołoledź

Ocieplenie, które nadeszło na Ukrainę 13 listopada, okaże się krótkotrwałe. Już najbliższej nocy przez terytorium kraju przejdzie zimny front atmosferyczny, który przyniesie niewielkie opady deszczu i spadek temperatury.

Zgodnie z prognozą wiatr zmieni kierunek na północno-zachodni, a na Ukrainę zacznie napływać chłodniejsze powietrze znad Bałtyku.

„W sobotę w ciągu dnia, na tle gwałtownego wzrostu ciśnienia atmosferycznego o ponad 10 jednostek, opady stopniowo ustaną, a wiatr ucichnie. Wzmocni się wpływ antycyklonu z Europy” – prognozuje synoptyk.

W ciągu doby temperatura powietrza wyniesie od +2° do +7°. Ekspert ostrzegł również, że gwałtowne zmiany warunków pogodowych mogą wpłynąć na samopoczucie osób wrażliwych na zmiany pogody.

Według wstępnych szacunków meteorologa, w okresie od 15 do 17 listopada antycyklon będzie nadal oddziaływał na terytorium Ukrainy. Dlatego w tych dniach nie przewiduje się znacznych opadów.

Prognozowane wartości temperatury są następujące:

w nocy: od -4° do +1°;

w ciągu dnia: od +3° do +8°.

Jednocześnie nie należy oczekiwać długotrwałej stabilizacji pogody.

„Analiza matematycznych modeli prognostycznych wskazuje, że w połowie przyszłego tygodnia roboczego nad Atlantykiem nadal będą powstawać cyklony. Dlatego nie liczymy na długotrwałą, stabilną pogodę” – podsumował Postrygan.

Tymczasem w zachodnich obwodach Ukrainy ogłoszono I i II poziom zagrożenia z powodu trudnych warunków pogodowych.

Synoptycy prognozują w regionie Przykarpacia obfite deszcze, a w Zakarpaciu i w Karpatach — intensywne opady, przy czym deszcz będzie przechodził w śnieg. Spodziewane są również oblodzenie, nawarstwianie się mokrego śniegu oraz oblodzenie dróg.

Ponadto prognozowane są porywy wiatru o prędkości 15–20 m/s, a w wysokogórskich rejonach Karpat — do 25–30 m/s. W rejonach górskich możliwe są zamiecie śnieżne.

Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na ograniczoną widoczność, silny wiatr i śliskie drogi.

Informację tę podał synoptyk Witalij Postrygan na swoim profilu na Facebooku.

W środę, 11 listopada, pogoda na Ukrainie uległa zmianie. Front atmosferyczny przyniesie deszcze i mokry śnieg, a temperatura w większości obwodów spadnie do +2…+7 stopni. Jednak już w piątek, 13 listopada, zrobi się znacznie cieplej — na południu powietrze ogrzeje się do +19 stopni.

Tak więc po deszczach i mokrym śniegu Ukraińców czeka krótki powrót niemal wiosennego ciepła. Jednak według wstępnej prognozy taka pogoda nie utrzyma się długo. Poinformowała o tym synoptyczka Natalka Didenko na swoim profilu na Facebooku.

W poniedziałek, 9 listopada, w Ukrainie prognozowana jest sucha pogoda bez opadów. W nocy temperatura powietrza będzie się wahać od +2° do -3°, a w zachodnich obwodach miejscami spadnie do 4–9° mrozu. W ciągu dnia spodziewane są temperatury od +3° do +8°.

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