Ukraińska firma Quantum Wiy Industries zaprezentowała zmodernizowany dron przechwytujący SPYS, który może osiągać prędkość do 500 km/h. Twórcy udoskonalili urządzenie, uwzględniając opinie załóg bojowych, które testowały pierwsze prototypy przeznaczone do przechwytywania celów odrzutowych.

Podczas modernizacji twórcy skupili się przede wszystkim na aerodynamice, ponieważ to właśnie ona wpływa na pozostałe parametry lotnicze bezzałogowego statku powietrznego.

Zmodernizowany SPYS otrzymał węższe skrzydła, zmienioną przednią część kadłuba oraz inaczej rozmieszczone wloty powietrza. Przerobiono również konstrukcję i rozmieszczenie anteny, która w poprzedniej wersji powodowała znaczny opór aerodynamiczny.

Zmienił się również kolor kadłuba: zamiast czarnego tworzywa sztucznego stosuje się teraz białe. Podczas eksploatacji okazało się, że latem, pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, czarne drony nagrzewały się do 80°C. Powodowało to krytyczne obciążenie termiczne elektroniki wewnątrz urządzenia.

Obudowę nadal wytwarza się metodą druku 3D. Takie podejście pozwala na szybkie wprowadzanie zmian konstrukcyjnych. Jednocześnie, w ramach przygotowań do masowej produkcji seryjnej, konstrukcję uczyniono bardziej technologiczną.

Jedną z istotnych zmian było zwiększenie masy głowicy bojowej z 300 do 500 gramów.

Zamiast ładunków własnej produkcji, które wcześniej montowali sami żołnierze, zmodernizowany SPYS otrzymał standardową głowicę wybuchową produkcji fabrycznej. Jest ona wyposażona w standardowy zapalnik oraz bezpieczne opakowanie do przechowywania.

Jej zadaniem jest uszkodzenie kadłuba wrogiego drona i zaburzenie jego geometrii, tak aby stracił prędkość, lub wywołanie detonacji jego głowicy bojowej.

Zasięg lotu SPYS zwiększono z 33 do 45 km.

Twórcy wzmocnili również układ zasilania elektroniki. Według ich danych sprawiło to, że dron stał się bardziej przewidywalny podczas lotu z dużą prędkością i umożliwiło jego wielokrotne wykorzystanie.

Osobno przewidziano rozwiązania umożliwiające pracę w warunkach zakłóceń nawigacji satelitarnej. W tym celu wdrożono system radiolatarni, który określa współrzędne drona metodą triangulacji.

Uzyskane dane pozwalają automatycznie skierować antenę naziemnej stacji kontroli w stronę drona, aby utrzymać stabilną łączność z nim.

Informuje o tym serwis „Militarny”.

Wcześniej ukraińska firma Skylab pomyślnie przeprowadziła testy nowej miny przeciwpiechotnej o ukierunkowanym działaniu „SZTORM-UA”, przeznaczonej do ochrony pozycji i powstrzymywania natarcia wroga.

Na Ukrainie opracowano nowy system ochrony przed uderzeniowymi dronami FPV, sterowanymi za pomocą kabla światłowodowego. Kompleks otrzymał nazwę „Czagarnyk” i jest przeznaczony do fizycznego przecięcia linii łączności drona.

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