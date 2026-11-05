W Ukrainie planuje się wprowadzenie zakazu publicznego odtwarzania rosyjskojęzycznych dzieł kultury, niezależnie od obywatelstwa wykonawców. Odpowiednie zmiany proponuje się wprowadzić do artykułu 15 ustawy „O kulturze”.

Poinformowała o tym rzeczniczka ds. mediów Olena Iwanowska. Jak twierdzi, obecnie ograniczenia dotyczą wyłącznie obywateli Rosji, dlatego ukraińscy wykonawcy oraz artyści z innych krajów mogą publicznie wykonywać utwory w języku rosyjskim.

Nowe przepisy mogą objąć koncerty, imprezy masowe, miejsca publiczne, restauracje i kawiarnie. Planuje się również nałożenie odpowiedzialności na właścicieli lokali, którzy zezwolą na odtwarzanie takich treści na swoim terenie.

Za pierwsze naruszenie proponuje się nałożenie upomnienia lub grzywny w wysokości od 13 600 do 17 000 hrywien. Za powtórne naruszenie w ciągu roku – od 20 400 do 25 500 hrywien.

Jednocześnie nie będzie zakazu tworzenia produktów kulturalnych w języku rosyjskim. Inicjatywa dotyczy wyłącznie ich publicznego rozpowszechniania. W przypadku pokazywania filmów archiwalnych w języku oryginalnym proponuje się stosowanie napisów lub tłumaczenia symultanicznego.

Nad poprawkami pracowała grupa robocza Komisji Rady Najwyższej ds. Polityki Humanitarnej i Informacyjnej. Zaostrzenie ograniczeń zaproponował poseł Oleksandr Sanczeko.

Źródło: Suspilne.

Za używanie języka rosyjskiego podczas procesu edukacyjnego nauczycielom mogą zostać nałożone upomnienia lub grzywny administracyjne w wysokości od 3 400 do 5 100 hrywien. Poinformowała o tym 28 października pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska.

Pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska zwróciła się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w związku z sytuacją w Odesskim Obwodowym Akademickim Teatrze Dramatycznym. Powodem były wypowiedzi zarejestrowane na nagraniach audio, które mogą zawierać oznaki podżegania do wrogości narodowej i nienawiści.

Pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska nałożyła na podmiot gospodarczy grzywnę w wysokości 11 900 hrywien za ponowne w ciągu roku naruszenie wymogów ustawodawstwa językowego.

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