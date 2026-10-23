W Ukrainie proponuje się ustanowienie Dnia Pamięci ofiar cywilnych rosyjskiej agresji

W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt uchwały w sprawie ustanowienia na szczeblu państwowym Dnia Pamięci o osobach cywilnych, które zginęły w wyniku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę od 2014 roku. Aby uczcić pamięć ofiar, proponuje się ustanowienie 16 marca – dnia, w którym w 2022 roku rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Teatr Dramatyczny w Mariupolu.

Autorzy inicjatywy ustawodawczej proponują, aby dniem pamięci stał się 16 marca – data związana z jednym z najbardziej tragicznych epizodów wojny na pełną skalę.

W 2022 roku rosyjskie wojska zrzuciły bombę lotniczą na Teatr Dramatyczny w Mariupolu, gdzie przed ostrzałem schroniły się setki cywilów, w tym dzieci. Przed budynkiem i za nim widniał duży napis „Dzieci”, który miał sygnalizować obecność ludności cywilnej.

Zdaniem autorów projektu tragedia w Mariupolu stała się symbolem zbrodni wojennych popełnionych na ludności cywilnej. Ustanowienie osobnego dnia pamięci ma zjednoczyć upamiętnienie ofiar cywilnych rosyjskiej agresji we wszystkich ukraińskich miastach i wsiach.

W przypadku przyjęcia dokumentu Rada Ministrów Ukrainy ma opracować plan corocznych uroczystości państwowych poświęconych upamiętnieniu poległych osób cywilnych.

Jednocześnie w projekcie zaznaczono, że wdrożenie uchwały nie będzie wymagało dodatkowych wydatków z budżetu państwa.

16 marca 2022 r. rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu, w którym ukrywali się cywile próbujący uciec przed ostrzałem.

Według różnych szacunków pod gruzami zginęło od 300 do ponad 600 osób cywilnych. Dane te podała m.in. Rada Miasta Mariupola oraz międzynarodowe śledztwa, w tym materiały Associated Press (AP).

Po zniszczeniu teatru jego kierownictwo oraz władze ukraińskie podkreślały konieczność utworzenia w tym miejscu pomnika ku czci ofiar, a nie obiektu rozrywkowego czy propagandowego.

Ustanowienie Dnia Pamięci ofiar cywilnych rosyjskiej agresji ma stać się sposobem na uczczenie nie tylko ofiar z Mariupola, ale także wszystkich pokojowo nastawionych Ukraińców, którzy stracili życie w wyniku rosyjskiej inwazji, począwszy od 2014 roku.

Przypomnijmy, że 22 października według kalendarza nowojuliańskiego Kościół Prawosławny Ukrainy czci pamięć świętego równorzędnego apostołom Awerkiego, biskupa Jerapola. Był on kaznodzieją z II wieku, którego zaliczono do grona apostołów za oddaną służbę misyjną i liczne cuda uzdrowień.

Październik 2026 roku będzie obfitował w święta państwowe, dni zawodowe i rocznice. W ciągu tego miesiąca Ukraińcy będą obchodzić Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy, Dzień Obrony Terytorialnej, Dzień Ukraińskiego Kozactwa, Dzień Weterana, Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego, Dzień Prawnika, Dzień Pracowników Oświaty oraz szereg innych ważnych dat.

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