W wyniku wojny na pełną skalę z Rosją zginęło 224 pracowników przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”, którzy stanęli w obronie państwa. Aby upamiętnić każdego z nich, leśnicy wraz z rodzinami poległych, weteranami, uczniowskimi kołami leśnymi oraz lokalnymi społecznościami tworzą żywe pomniki — „Lasy Pamięci”.

Tylko w tym roku na Ukrainie założono 14 takich obszarów leśnych.

Każdy z nich jest oznaczony znakiem pamiątkowym lub tablicą, które umieszcza się przy leśnej drodze lub ścieżce prowadzącej do nasadzenia pamiątkowego.

Tej jesieni obszary pamięci utworzono w trzech obwodach Ukrainy:

Obwód żytomierski: w nadleśnictwie Zviahelskim posadzono las ku czci leśniczego z nadleśnictwa Czerwonowolskiego, Oleksija Litwinczuka.

Obwód kijowski: w nadleśnictwie Iwankowskim założono działkę ku pamięci kierowcy straży pożarnej Piotra Kozlenka o pseudonimie „Szkoła”.

Obwód odeski: w nadleśnictwie izmailskim utworzono pamiątkowy las ku czci poległych żołnierzy-leśników Igora Bogdanowa, Anatolija Szewczenki i Iwana Zechu.

W tym roku akcja nabrała międzynarodowego charakteru. Europejscy koledzy i przyjaciele Ukrainy przyłączyli się do upamiętniania ukraińskich obrońców na terenie swoich krajów.

W szczególności:

Łotwa: w regionie Talsi posadzono 2000 sosen. Jest to pierwszy „Las Pamięci” w Unii Europejskiej.

Chorwacja: ukraińscy i chorwaccy specjaliści wspólnie założyli pamiątkowy obszar leśny w Baškem Oštarije.

Czechy: 11 listopada, w lokalnym Dniu Weteranów Wojennych, w lasach Jihlavy posadzono dęby czerwone.

Szwecja: na południu kraju lokalny właściciel lasu przeznaczył teren pod utworzenie „Lasu Pamięci” i wraz z żoną oraz dziećmi wziął udział w sadzeniu drzew.

W sumie na Ukrainie powstało już około 60 „Lasów Pamięci”. Inicjatorami ich powstania byli weterani, rodziny poległych żołnierzy oraz pracownicy leśnictwa.

Informację tę przekazało przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy”.

Wcześniej w Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery odnotowano występowanie pironemy – niezwykłego grzyba, który pojawia się na terenach spalonych i bierze udział w odbudowie ekosystemów leśnych. W odróżnieniu od większości znanych grzybów nie ma on trzonu ani kapelusza, a jego owocniki przypominają małe, jaskrawe miseczki.

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