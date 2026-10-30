W Ukrainie kierowca ustanowił rekord pod względem liczby wykroczeń drogowych, otrzymując ponad 800 mandatów

W 2026 roku wszczęto 6 235 postępowań egzekucyjnych wobec 50 kierowców, którzy najdłużej zwlekają z uiszczeniem mandatów za wykroczenia drogowe. Prawie 77% z nich pozostaje do października nierozstrzygniętych. Jednocześnie od początku roku do rejestru dodano łącznie 395 780 mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Prawie jedna trzecia wszystkich postępowań dotyczących 50 największych dłużników przypada na zaledwie pięć osób — łącznie 2 034 sprawy.

Absolutnym rekordzistą okazał się kierowca, wobec którego w 2026 roku wszczęto 825 postępowań egzekucyjnych. Spośród nich 98% pozostaje nadal aktywnych.

Drugi dłużnik w rankingu ma 383 postępowania, z których 95% pozostaje niezamkniętych. Po 280 postępowań przypada na trzeciego i czwartego kierowcę. W przypadku pierwszego z nich 96% spraw pozostaje aktywnych, a w przypadku drugiego – 100%.

Ogółem u 58% największych dłużników wszystkie postępowania egzekucyjne wszczęte w tym roku pozostają nadal aktywne.

Jednocześnie są też tacy, którzy całkowicie uregulowali swoje zobowiązania wobec państwa: czterech kierowców zapłaciło wszystkie mandaty i nie ma żadnego niezamkniętego postępowania z 2026 roku. Kolejny dłużnik, mający 225 postępowań, ma tylko cztery aktywne sprawy.

Średni wiek kierowców, którzy znaleźli się w tegorocznym rankingu największych dłużników, wynosi 41 lat. Najmłodszy sprawca ma 22 lata, a najstarszy — 63.

Najwięcej dłużników znajduje się w przedziale wiekowym od 41 do 50 lat. Jest to 17 kierowców, na których przypada 2 526 postępowań egzekucyjnych.

Kolejne 16 osób w wieku od 31 do 40 lat ma łącznie 1 794 postępowania.

Według stanu na październik 2026 r. do rejestru dodano 395 780 mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Jednocześnie 50 kierowców, którzy mają aktywne postępowania egzekucyjne z wszystkich poprzednich lat, zgromadziło łącznie 21 443 mandaty. Średnio daje to 429 mandatów na jedną osobę.

Zgodnie z wynikami badania największą liczbę mandatów ma kierowca, który jednocześnie znalazł się na czele rankingu pod względem liczby mandatów otrzymanych w 2026 roku. Łącznie ma na koncie 1 482 wykroczenia.

Kolejne miejsca zajmują kierowcy z liczbą mandatów wynoszącą odpowiednio 1 366, 1 057, 856 i 808.

Według stanu na październik w Jednolitym Rejestrze Dłużników odnotowano 2 029 240 postępowań egzekucyjnych dotyczących niezapłaconych mandatów za wykroczenia drogowe.

W serwisie „OpenDataBot” zwrócono również uwagę, że dwa rankingi — 50 największych dłużników pod względem liczby postępowań egzekucyjnych wszczętych w 2026 roku oraz 50 kierowców z największą łączną liczbą zgromadzonych mandatów — nie pokrywają się.

Oznacza to, że największa liczba nowych postępowań egzekucyjnych w ciągu roku niekoniecznie świadczy o największej łącznej liczbie mandatów zgromadzonych przez kierowcę w całym okresie.

Wskazuje na to badanie przeprowadzone przez „OpenDataBot”.

Wcześniej inspektorzy wydziału kontroli transportu samochodowego odnaleźli i pociągnęli do odpowiedzialności administracyjnej trzech kierowców autobusów liniowych po opublikowaniu w Internecie nagrań wideo przedstawiających ich wykroczenia.

84% Ukraińców opowiada się za pozbawieniem prawa jazdy osób, które systematycznie dopuszczają się niebezpiecznych wykroczeń drogowych.

Czytaj nas na