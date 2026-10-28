Od 28 października w Ukrainie rozpoczyna się uruchamianie ogrzewania w budynkach mieszkalnych

O rozpoczęciu sezonu grzewczego poinformowano mieszkańców za pośrednictwem biura prasowego Rady Miejskiej w Tarnopolu (TMR).

„W związku ze spadkiem średniej dobowej temperatury powietrza 28 października od godz. 9:00 na terenie gminy miejskiej w Ternopilu rozpoczyna się sezon grzewczy” – poinformowano mieszkańców.

Precyzowano, że odpowiednią decyzję zatwierdzono na posiedzeniu komitetu wykonawczego rady miejskiej.

Tymczasem w przedsiębiorstwie komunalnym „Ternopilmiskteplokomunenergo” przypomniano, że uruchomienie systemu grzewczego to proces technologiczny, który wymaga czasu.

Z tego powodu ciepło będzie docierało do mieszkań stopniowo.

Mieszkańców poproszono również o zapewnienie pracownikom służb awaryjnych dostępu do budynków i mieszkań w celu przeprowadzenia niezbędnych prac w przypadku wystąpienia usterek podczas uruchamiania ogrzewania.

„Pracownicy przedsiębiorstw ciepłowniczych i służb awaryjnych będą pracować w trybie wzmożonym, aby zapewnić prawidłowe działanie kotłowni i dostarczanie ciepła do mieszkań mieszkańców Ternopila” – podkreślono w TMR.

Jeśli w budynku wielorodzinnym pojawią się problemy z ogrzewaniem, w szczególności spowodowane przedostaniem się powietrza do instalacji, mieszkańcom zaleca się zwrócenie się:

do przedsiębiorstwa obsługującego budynek;

do wspólnoty mieszkaniowej (OSBB).

O rozpoczęciu sezonu grzewczego od 28 października poinformował również burmistrz Chmielnickiego Oleksandr Symczyszyn.

„Departament Infrastruktury Miasta (W. Nowaczok) oraz miejskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu „Chmielnickie Teplokomunenergo” (W. Skalii) należy przeprowadzić stopniowe włączanie ogrzewania w budynkach mieszkalnych miasta oraz u wszystkich pozostałych odbiorców od 28.10.2026 r.”, — czytamy w odpowiednim zarządzeniu urzędnika.

Zaznaczono, że specjaliści muszą zapewnić całodobową pracę personelu obsługującego w okresie uruchamiania kotłowni i sieci ciepłowniczych.

„Będziemy uruchamiać ogrzewanie stopniowo, ale sprawnie” — podkreślił Symczyszyn.

Jeśli problemy z dostarczaniem nośnika ciepła do mieszkań będą trwały dłużej niż dwie doby od początku sezonu grzewczego, lokalnym mieszkańcom zaleca się kontaktowanie się:

do służb operacyjnych rady miejskiej pod numerem 1580;

do przedsiębiorstwa komunalnego „Chmielnickie Teplokomunenergo”;

do spółek zarządzających. Źródło: RBC-Ukraina

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