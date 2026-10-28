Od 28 października w Ukrainie rozpoczyna się uruchamianie ogrzewania w budynkach mieszkalnych
W związku z nadejściem chłodów i prognozami meteorologów w kilku obwodach Ukrainy postanowiono rozpocząć dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych od 28 października. Sezon grzewczy rozpocznie się wcześniej ze względu na spadek temperatury powietrza.
O rozpoczęciu sezonu grzewczego poinformowano mieszkańców za pośrednictwem biura prasowego Rady Miejskiej w Tarnopolu (TMR).
„W związku ze spadkiem średniej dobowej temperatury powietrza 28 października od godz. 9:00 na terenie gminy miejskiej w Ternopilu rozpoczyna się sezon grzewczy” – poinformowano mieszkańców.
Precyzowano, że odpowiednią decyzję zatwierdzono na posiedzeniu komitetu wykonawczego rady miejskiej.
Tymczasem w przedsiębiorstwie komunalnym „Ternopilmiskteplokomunenergo” przypomniano, że uruchomienie systemu grzewczego to proces technologiczny, który wymaga czasu.
Z tego powodu ciepło będzie docierało do mieszkań stopniowo.
Mieszkańców poproszono również o zapewnienie pracownikom służb awaryjnych dostępu do budynków i mieszkań w celu przeprowadzenia niezbędnych prac w przypadku wystąpienia usterek podczas uruchamiania ogrzewania.
„Pracownicy przedsiębiorstw ciepłowniczych i służb awaryjnych będą pracować w trybie wzmożonym, aby zapewnić prawidłowe działanie kotłowni i dostarczanie ciepła do mieszkań mieszkańców Ternopila” – podkreślono w TMR.
Jeśli w budynku wielorodzinnym pojawią się problemy z ogrzewaniem, w szczególności spowodowane przedostaniem się powietrza do instalacji, mieszkańcom zaleca się zwrócenie się:
do przedsiębiorstwa obsługującego budynek;
do wspólnoty mieszkaniowej (OSBB).
O rozpoczęciu sezonu grzewczego od 28 października poinformował również burmistrz Chmielnickiego Oleksandr Symczyszyn.
„Departament Infrastruktury Miasta (W. Nowaczok) oraz miejskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu „Chmielnickie Teplokomunenergo” (W. Skalii) należy przeprowadzić stopniowe włączanie ogrzewania w budynkach mieszkalnych miasta oraz u wszystkich pozostałych odbiorców od 28.10.2026 r.”, — czytamy w odpowiednim zarządzeniu urzędnika.
Zaznaczono, że specjaliści muszą zapewnić całodobową pracę personelu obsługującego w okresie uruchamiania kotłowni i sieci ciepłowniczych.
„Będziemy uruchamiać ogrzewanie stopniowo, ale sprawnie” — podkreślił Symczyszyn.
Jeśli problemy z dostarczaniem nośnika ciepła do mieszkań będą trwały dłużej niż dwie doby od początku sezonu grzewczego, lokalnym mieszkańcom zaleca się kontaktowanie się:
do służb operacyjnych rady miejskiej pod numerem 1580;
do przedsiębiorstwa komunalnego „Chmielnickie Teplokomunenergo”;
do spółek zarządzających.Źródło: RBC-Ukraina
Przypomnijmy, że co piąty budynek w Kijowie nie jest przygotowany na odłączenie ogrzewania.
Kiedy w obwodzie odeskim zaczną włączać ogrzewanie — wyjaśnienia władz obwodowych
Charków jest gotowy na sezon grzewczy, ale na razie nie włączają ogrzewania.