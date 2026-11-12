W październiku w Ukrainie odnotowano 12 przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Wśród poszkodowanych znalazło się czworo dzieci.

Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę, że przypadki zatrucia tlenkiem węgla są związane z wyposażeniem domów w generatory, piece i inne urządzenia grzewcze.

„Tlenek węgla jest bezbarwny, bezwonny i bezsmakowy, dlatego człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności w powietrzu. Nawet niewielkie stężenie tego gazu może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a zatrucie może rozwinąć się w ciągu zaledwie kilku minut” – informuje resort.

Informację tę przekazuje Ministerstwo Zdrowia.

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