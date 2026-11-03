W Ukrainie nadal działa ponad 1,6 tysiąca marek handlowych, których właściciele pochodzą z Rosji i Białorusi — wynika z badania

Na dzień 1 października 2026 r. w Ukrainie pozostawało w mocy ponad 234 tysiące znaków towarowych. Spośród nich 1299 należy do rosyjskich osób fizycznych lub prawnych, a kolejne 312 ma wśród właścicieli obywateli lub firmy z Białorusi.

Ogółem od 1992 r. do września 2026 r. w Ukrainie zarejestrowano prawie 394 tysiące znaków towarowych. Na początku października 2026 r. ponad 234 tysiące z nich pozostawały w mocy.

Zgodnie z danymi badania 78% aktywnych znaków towarowych ma ukraińskich właścicieli. Wśród krajów zagranicznych pod względem liczby właścicieli przodują Stany Zjednoczone, Cypr, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Jednocześnie na liście nadal znajdują się znaki towarowe powiązane z rosyjskim i białoruskim biznesem:

1299 znaków towarowych należy do rosyjskich osób fizycznych lub prawnych;

312 znaków towarowych ma wśród właścicieli obywateli lub firmy z Białorusi.

Największe portfele znaków towarowych skupiają się w firmach działających w przemyśle spożywczym, telekomunikacyjnym i farmaceutycznym.

Analitycy zbadali również powiązania przedsiębiorstw z grupami korporacyjnymi reprezentowanymi w systemie YouControl. Do 2030 r. do takich grup należy 4774 przedsiębiorstw z badanej próby — stanowi to 22% ogółu.

Jednocześnie powiązania te nie wykluczają się wzajemnie: jedna firma może należeć do kilku grup korporacyjnych, a jedna grupa może zrzeszać kilka firm posiadających marki handlowe.

Pod względem liczby spółek będących właścicielami w badaniu przodują:

„System Capital Management” (SCM) — 64 przedsiębiorstwa; „Privat” — 60 spółek; „Dragon Capital” — 34 przedsiębiorstwa; „EastVan” i „Grupa DF” — po 30 spółek.

Analitycy zwrócili szczególną uwagę na powiązania kluczowych osób z obu grup biznesowych objętych sankcjami. W szczególności sankcjami Rady Bezpieczeństwa Narodowego objęte są kluczowe osoby z grupy „Privat” — Ihor Kolomojskij i Hennadij Bogoliubow, a także z „Grupy DF” — Dmytro Firtasz.

Według danych YouControl 159 ukraińskich przedsiębiorstw — właścicieli aktywnych marek handlowych — ma w swojej strukturze własnościowej przedstawicieli Rosji.

Wśród przykładów przytoczonych w badaniu znalazły się:

Spółka „Wimm-Bill-Dann Ukraina” jest właścicielem 45 marek handlowych. Jej udziałowcem jest rosyjska firma „Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania”.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Omnifarma Kijów” posiada w swoim portfolio 19 znaków towarowych. Wśród założycieli lub udziałowców spółki wymieniona jest obywatelka Rosji Natalia Filatowa.

Ponadto kolejne 110 spółek z badanej próby wchodzi w skład międzynarodowych holdingów lub grup, wśród których udziałowców znajdują się podmioty prawne zarejestrowane w Rosji.

Jako przykład analitycy podają spółkę „Sandora”, która znajduje się na liście spółek zależnych PepsiCo, Inc. Wśród innych firm na tej liście znajdują się rosyjskie podmioty prawne. Dane te zawarte są w dokumentach amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) według stanu na dzień 27 grudnia 2025 r.

Prawie połowa podmiotów prawnych będących właścicielami marek handlowych (48,5%) jest zarejestrowana w Kijowie i obwodzie kijowskim. W szczególności w stolicy znajduje się 9,2 tysiąca takich spółek, a w obwodzie – 1,2 tysiąca.

Wśród pozostałych regionów pod względem liczby spółek będących właścicielami marek wiodącą pozycję zajmują:

obwód lwowski — 1,5 tysiąca;

obwód dniepropetrowski — 1,4 tysiąca;

obwód odeski — 1,4 tysiąca;

obwód charkowski — 1,3 tysiąca.

Zgodnie z danymi badania najwięcej firm będących właścicielami marek handlowych działa w handlu i przemyśle przetwórczym.

Podział według głównych obszarów działalności przedstawia się następująco:

Handel — 23%. Najwięcej firm zajmuje się sprzedażą hurtową produktów farmaceutycznych i materiałów budowlanych.

Przemysł przetwórczy — 22,9%. Przeważają producenci żywności i napojów.

IT i telekomunikacja — około 10%.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna — 9%.

Obrót nieruchomościami i budownictwo — ponad 9%.

W ten sposób badanie YouControl wykazało, że pomimo przewagi ukraińskich właścicieli marek handlowych na rynku ukraińskim nadal obecne są marki i firmy powiązane z kapitałem rosyjskim i białoruskim.

O tym mowa w badaniu YouControl.

Przypominamy, że przedsiębiorstwa, które nie posiadają własnego schronu, muszą oficjalnie uzgodnić korzystanie z najbliższego schronu z jego właścicielem. Państwowa Służba Ratownictwa podkreśla, że nie można samodzielnie wybierać schronu i uznawać go automatycznie za dostępny dla personelu.

Czytaj nas na